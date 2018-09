"Wir gestalten Integration" - Webportal der Volkshochschulen stärkt ehrenamtliche Flüchtlingshilfe

Bonn (ots) - An Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe richtet sichein neues Webangebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V.(DVV). Unter www.vhs-ehrenamtsportal.de finden Engagierte fachlichfundierte Informationen rund um das Thema Zuwanderung undIntegration. Es ist das erste deutschsprachige Webangebot, dasEhrenamtliche gleichzeitig qualifiziert und zum überregionalenErfahrungsaustausch einlädt. "Bürgerschaftliches Engagement ist fürdie Integration unverzichtbar. Die Volkshochschulen in Deutschlandverstehen sich als kommunale Integrationszentren. Ihre Arbeit vor Ortwird durch das Webangebot optimal ergänzt", sagt DVV-Direktor UlrichAengenvoort anlässlich des Tags des Flüchtlings am 28. September.Interessierten bietet das Internetportal hilfreiche Tipps undMaterialien für die Flüchtlingsarbeit, unter anderem zu den Themen"Deutsch lernen", "Asylrecht", "Interkulturelle Kommunikation" und"Herkunftsländer". Unter "Meine Rolle im Ehrenamt" finden sichAnregungen zur Reflexion. Kostenlose Deutsch-Lernmaterialien zumDownload, Video-Interviews mit Expertinnen und Experten sowieErfahrungsberichte und Tipps von ehrenamtlich Engagierten runden dasAngebot ab.Inzwischen ist längst deutlich geworden, dass die erfolgreicheIntegration zugewanderter Menschen in Beruf und Gesellschaft mehrereJahre in Anspruch nehmen kann und oft einer intensiven Begleitung undkompetenter Unterstützung bedarf. "Jeder Flüchtling braucht einenDeutschen an seiner Seite, anders geht es nicht." Mit diesen Wortenverdeutlicht der Syrer Samer Hafez in einem Video-Statement imvhs-Ehrenamtsportal die enorme Bedeutung ehrenamtlicherFlüchtlingshilfe. Er ist seit 2015 in Deutschland und eröffnete indiesem Jahr ein kleines syrisches Restaurant in Berlin. DerFachanwalt Jens Dieckmann, der die Entwicklung desvhs-Ehrenamtsportals fachlich begleitet, ergänzt: "Ehrenamt übernimmteine Lotsenfunktion, erleichtert unsere anwaltliche Arbeit sehr undist im Asylverfahren nicht mehr wegzudenken."Um Ehrenamtliche weiter zu qualifizieren, startet der DVV imOktober ein Blended-Learning-Angebot. Es verknüpft die Inhalte desPortals mit einem Online-Lernmanagement-System der Volkshochschulen.Neben dem gemeinsamen Lernen im virtuellen Raum finden zusätzlichPräsenzveranstaltungen in ausgewählten Volkshochschulen statt. Sokönnen Ehrenamtliche über lokale Grenzen hinaus miteinander undvoneinander lernen.Das vhs-Ehrenamtsportal wird gefördert vom Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF). Wissenschaftlich begleitet wird es vomLearning Lab der Universität Duisburg-Essen, das zu Beginn desProjektes eine bundesweite Abfrage unter Ehrenamtlichen durchgeführthat, um das Portal bedarfsgerecht zu entwickeln.Laut einer Allensbach-Studie im Auftrag desBundesfamilienministeriums waren 2017 rund 19 Prozent der Bevölkerungin Deutschland, also mehr als 15 Millionen Menschen, in derFlüchtlingshilfe engagiert, viele von ihnen regelmäßig.Weitere InformationenWebsite: www.vhs-ehrenamtsportal.deFacebook: https://www.facebook.com/ehrenamtsportal/Twitter: https://twitter.com/vhs_ehrenamtYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCICJlOPJR3BjKMq7JJOM4rwPressekontakt:Andrea RühmannLeiterin des Projekts "Ehrenamtsportal - Wir gestalten Integration"Tel.: 0228 97569-443E-Mail: ruehmann@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell