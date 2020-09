Wir fragen erfolgreiche Investoren, ob sie im Moment Angst haben

Der jüngste Ausverkauf an der Börse zeigt, dass viele Investoren in Deckung gehen. Und warum auch nicht? Nachdem die Märkte im März als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie einbrachen und nur wenige Monate später neue Höchststände erreichten, haben die Anleger kein Vertrauen mehr, dass sie vorhersagen können, was als nächstes passiert. (Natürlich weiß das nie jemand, aber das heißt nicht, dass die Leute nicht versuchen zu raten).

Hast du Angst? Fragst du dich, ob du jetzt Gewinne mitnehmen oder auf lange Sicht halten solltest? Und was, wenn du falsch liegst? Sicherlich, du willst kein Geld verlieren, aber du willst auch nicht auf einen weiteren Börsenanstieg verzichten.

Wir haben drei erfolgreiche Investoren – und Autoren von The Motley Fool – gefragt, ob sie Angst vor dem aktuellen Markt haben, und wenn ja, was sie planen, dagegen zu tun. Hoffentlich kannst du ihre Einsichten nutzen, um ruhig zu bleiben und dich auf deine langfristige Strategie zu konzentrieren, denn so wird schließlich langfristiger Reichtum geschaffen.

Ein immer widerstandsfähiger Markt minimiert die Ängste

Rich Smith: Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Börse habe ich das Jahr 2000, die Dotcom-Blase (und ihr Platzen), die Finanzkrise von 2007-2008 und jetzt die COVID-19-Pandemie durchlebt. Trotz all dieser Krisen habe ich miterlebt, wie der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 um das Vierfache und der Nasdaq um fast das Achtfache gestiegen sind.

Habe ich also Angst vor Aktien? Nein. Eigentlich bin ich ziemlich erstaunt über ihre Widerstandsfähigkeit – denn vier riesige Krisen haben nur dazu geführt, dass die Aktien viermal mehr wert sind, als zu Beginn meiner Reise.

Versteh mich nicht falsch. Bei einem aktuellen Kurs von mehr als dem 29-fachen der Gewinne, wird der S&P 500 zu Bewertungen gehandelt, die in den letzten 150 Jahren nur wenige Male gesehen wurden. Im Moment sehe ich eine Menge Aktien, die so überbewertet sind, dass ich sie auf keinen Fall anfassen würde. Ich sehe auch Aktien, die für ein zweistelliges Vielfaches des Umsatzes gehandelt werden, obwohl ich lieber Aktien kaufen würde, die sich für ein einstelliges Vielfaches des Gewinns handeln.

Gleichzeitig kann ich jedoch nicht umhin zu bemerken, dass ich solche Zeiten, in denen der Markt ähnliche Bewertungen wie heute erreichte, schon öfter gesehen habe. (Das erste Mal, dass der S&P 500 über das 29-fache der Gewinne hinaus aufgestiegen ist, war während der oben erwähnten Dotcom-Blase). Und was ich aus diesen Zeiten der offensichtlichen Überbewertung gelernt habe, ist Folgendes:

Die Aktienmärkte werden überbewertet. Irgendwann kommt es dann zum Ausverkauf – aber es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wann das passiert oder wie überbewertet ein Markt sein könnte, bevor das passiert. Selbst wenn der Markt als Ganzes überbewertet ist, kannst du immer noch die eine oder andere Aktie finden, die übersehen wurde. Wenn du diese Aktien kaufst, kannst du das Investieren beibehalten und hast die Gewissheit, dass, wenn alles zusammenbricht, zumindest deine Aktien nicht so stark fallen werden wie die der anderen. Und schließlich, wenn der Ausverkauf tatsächlich eintrifft, hast du die Möglichkeit, deine Investitionen in noch hochwertigere Unternehmen zu sehr attraktiven Preisen umzuschichten.

Kurz gesagt, nein, ich habe keine Angst vor der Börse. Aber ich werde irgendwie ungeduldig, wenn ich auf diese besseren Schnäppchen warte.

Die Angst ist dein Freund, denn die Marktchancen sind im Überfluss vorhanden

Keith Noonan: Es ist einfach, die aktuelle Aktienlandschaft zu überblicken und Anlass zur Sorge zu finden. Sogar nach einem kürzlichen Ausverkauf ist der S&P 500 Index im Laufe des Jahres 2020 um etwa 5 % gestiegen. Der techniklastige Nasdaq-Index ist in der gleichen Zeitspanne um etwa 25 % gestiegen – und das in einem Jahr, das einen beispiellosen wirtschaftlichen Abschwung erlebt hat und weiterhin weitere Stressfaktoren voraussagt.

Eine Kombination von Faktoren, darunter eine widerstandsfähige Performance vieler Technologieunternehmen und starke Konjunkturmaßnahmen der US-Notenbank und anderer Zentralbanken und Regierungen rund um den Globus, hat dazu beigetragen, dass sich Aktien unter schwierigen Bedingungen überraschend gut entwickelt haben. Dennoch sank das US-Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal um den Rekordwert von 32,9 % jährlich, und es gibt Anzeichen dafür, dass die kurzfristige Performance weiterhin steinig bleiben wird. Rechnet man hinzu, was sich zu einer der umstrittensten Wahlsaisons in der Geschichte des Landes entwickelt, so gibt es reichlich Material für die Bären.

Aber ich habe keine Angst vor der Börse oder dem Kauf von Aktien. Das Spiel heißt im Moment „Unsicherheit“, und das ist möglicherweise ein Vorbote auf einen Ausverkauf. Es ist axiomatisch, dass der Markt Unsicherheit hasst, aber langfristige Investoren können Angst oft zu ihrem Vorteil nutzen. Wie Warren Buffett einmal schrieb: „Die weit verbreitete Angst ist dein Freund als Investor, weil sie zu Schnäppchenkäufen führt“.

Wie gehe ich mit dem Markt um? Meine derzeitige Strategie besteht darin, etwas Geld im Hintergrund zu halten, während ich weiterhin in vielversprechende Small-Cap-Unternehmen investiere, deren Bewertungen durch die Coronavirus-Pandemie bereits unter Druck geraten sind. Aktien von Small Caps haben sich in der Vergangenheit besser entwickelt als Aktien von Large Caps und ich gehe davon aus, dass einige Unternehmen in dieser Kategorie immer noch einen attraktiven Wert haben und bereit sind, von einem starken langfristigen Rückenwind zu profitieren.

Zu sehen, wie der Wert deines Portfolios sinkt, ist normalerweise schmerzhaft, aber ich kaufe immer noch und werde jeden potenziellen Marktabsturz als eine Gelegenheit betrachten, Positionen in Unternehmen mit vielversprechenden Aussichten aufzubauen. Die möglichen Auslöser für einen Crash in nicht allzu ferner Zukunft sind zahlreich, aber mein Fokus liegt weiterhin auf langfristigem Wachstum.

Vorbereitung auf den Ruhestand übertrumpft alle Angst

Barbara Eisner Bayer: Ich habe vor vielen Dingen Angst: vor dem Klimawandel, vor Bären und Drecklöchern. Aber die Börse? Nicht so sehr. Und vielleicht sollte ich das auch, weil ich kurz vor dem Ruhestand stehe und deshalb nicht so viel Zeit für eine Erholung des Portfolios habe, wenn es einen verheerenden Börsencrash gibt.

Was habe ich getan, das mich ruhig hält? Ich habe ein Ruhestandsportfolio aufgebaut, von dem ich glaube, dass es jedem Rückschlag an der Börse standhalten kann. Hier sind die Schritte, die ich im Laufe meines Lebens unternommen habe, um sicherzustellen, dass ich viel Geld haben werde, wenn ich der Arbeitswelt den Rücken kehre.

Erstens habe ich während meiner Arbeitsjahre so viel wie möglich gespart und das Geld in Aktien investiert, die sich vor meinen Augen zu einem bedeutenden Vermögen entwickelt haben. Das war allerdings nicht leicht. Ich habe versucht, sowohl durch die Technologieblase als auch durch die Finanzkrise hindurch investiert zu bleiben, aber bei mehreren Gelegenheiten hat mich die Angst überwältigt, und ich habe leider einige Positionen verkauft, wie Tesla und Microsoft, die sich extrem gut entwickelt haben. Aber zum Glück habe ich während dieser Panik nicht alles verkauft, und diese Investitionen sind gewachsen und bildeten die Grundlage meines Anleihenportfolios.

Zweitens habe ich, seit ich den Ruhestand im Auge habe, mein Portfolio auf eine konservativere Zuteilung umgestellt – nach dem Vorbild von 40 % festverzinsten Anlagen, 50 % Aktien und 10 % Bargeld. Außerdem habe ich Dividendenzahler gekauft, die dafür sorgen, dass ich auch dann noch Einkommen habe, wenn die Märkte zurückgehen und meine Aktien einen Rückschlag erleiden.

Und schließlich habe ich einen Finanzplan für den Ruhestand vorbereitet, der mir die Kraft gibt, auch bei einem Rückgang der Märkte stark zu bleiben. Zuerst habe ich meine zukünftigen Ausgaben geschätzt. Dann habe ich mit Hilfe eines Ruhestandsrechners verschiedene Szenarien durchgespielt, habe mich aber auch mit mehreren Finanzberatern getroffen. (Wenn du bei einer großen Maklerunternehmen wie Fidelity oder Schwab bist, haben sie Berater im Haus, die das kostenlos machen).

Ich machte mich mit den verschiedenen Sozialversicherungsstrategien vertraut, die meinem Mann und mir zur Verfügung standen, und wählte diejenige aus, die für unsere Lebenserwartung (lange) am besten funktionierte. Dadurch weiß ich, wie viel Einkommen ich im Ruhestand brauchen werde und woher es kommen wird.

Weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich viel Selbstvertrauen, da ich weiß, dass mein Anleihenportfolio einen Marktabschwung überstehen kann. Dazu gehört auch, dass ich genug Bargeld für drei bis fünf Jahre Lebensunterhalt zur Verfügung habe, so dass ich, wenn der Markt einbricht, keine Vermögenswerte verkaufen muss, um meine monatlichen Ausgaben zu decken.

Ich habe keine Angst vor einer Marktkorrektur. Frag mich aber nicht, was ich tun würde, wenn ich in eine schmelzende Eiskappe laufen oder in ein Kraterloch fallen würde. Ich habe zwar immer noch Angst vor Bären, aber ich habe keine Angst vor Bärenmärkten.

Teresa Kersten, eine Angestellte von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Barbara Eisner Bayer, Rich Smith und Keith Noonan auf Englisch verfasst und am 19.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Microsoft und Tesla und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft und Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft.

