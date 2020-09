Wir fragen erfolgreiche Investoren: Wie sollte man mit 5.000 US-Dollar beginnen zu investieren?

Investoren gehen auf ihrem Weg zum Erfolg viele verschiedene, verschlungene Wege, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie haben auf ihrem Weg Fehler gemacht. Sei es der Verkauf aus Angst, das Übervertrauen, dass man im Daytrading erfolgreich sein kann, obwohl die meisten Menschen es nicht schaffen, oder das zu lange Warten, um überhaupt in den Markt einzusteigen – jeder Anleger hat mindestens eine Narbe, die seinen Weg zum Erfolg geprägt hat.

Wie würden diese wohlhabenden Anleger angesichts all dieser hart erkämpften Erfahrungen es heute machen, wenn sie reinen Tisch machen würden und nur 5.000 US-Dollar hätten?

Es ist wie Zurück in die Zukunft – sozusagen

Barbara Eisner Bayer: Als ich Mitte der 1990er Jahre zu investieren begann, hatte ich einen relativ kurzfristigen Fokus, der hauptsächlich auf Angst und Unerfahrenheit beruhte. Wenn ich eine Investition getätigt habe und sie schnell nach oben ging – selbst wenn es nur ein paar hundert US-Dollar waren -, habe ich sie verkauft und den Gewinn realisiert. Nein, ich war kein Day-Trader, nur jemand, der sich für das Geldverdienen begeisterte und nicht verlieren wollte. Junge, ich habe mich geirrt!

Eine der Aktien, die ich kurz nach ihrem Börsengang am 15. Mai 1997 kaufte, war Amazon.com (WKN:906866). Die Aktie war jedoch so volatil und mein Magen so temperamentvoll, dass ich sie einige Jahre später verkaufte. Ja, ich habe tausend US-Dollar oder so verdient, aber Junge, Junge, was habe ich verpasst?! Hätte ich 10.000 US-Dollar direkt zum IPO-Preis investiert und meine Aktien behalten, hätte ich heute mehr als 12 Millionen US-Dollar. Hätte.

Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass wahrer Reichtum durch langfristiges Halten von Unternehmen geschaffen wird. Alle Wachstumsunternehmen werden volatil sein – das ist an der Börse nun mal so. Wachstumstitel brauchen Zeit, um, nun ja, zu wachsen, und das geschieht nicht in einer geraden Linie. Unternehmen werden Fehler machen und hoffentlich aus ihnen lernen. Aber wenn du die Branche verstehst und langfristig denkst, ist es möglich, aus den 10.000 US-Dollar 12 Millionen US-Dollar zu machen – wenn du deine Aktien nicht verkaufst.

Was würde ich also heute kaufen, wenn ich 5.000 US-Dollar hätte? Natürlich Amazon! Wie mein Kollege Sean Williams schreibt: “Es ist ein schnell wachsender Güterzug, den anscheinend kein Unternehmen entgleisen lassen kann”. Amazon kontrolliert 44 % aller Online-Verkäufe und kann sich rühmen, weltweit mehr als 150 Millionen Prime-Mitglieder zu haben. Aber sein Hauptwachstum kommt von den Webdiensten, seinem Infrastruktur-Cloud-Segment. Und das Unternehmen zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung in der nahen Zukunft, insbesondere seit die COVID-19-Pandemie mehr Menschen gezwungen hat, von zu Hause aus einzukaufen.

Aber dieses Mal werde ich es nicht verkaufen – egal was passiert. Denn ich glaube, wenn ich weitere 23 Jahre vorspule, wird Amazon entweder immer noch wachsen oder die Welt übernommen haben.

Am Schnittpunkt von Dividenden und Solidität

Chuck Saletta: Als ich anfing zu investieren, habe ich mich in erster Linie auf das Dividendenwachstum konzentriert. Ich suchte nach Unternehmen, die Dividenden zahlten, die in der Vergangenheit ihre Dividenden erhöht hatten und die in der Lage schienen, ihre Dividenden mit der Zeit weiter zu steigern. Ich schätze diese Philosophie immer noch, aber wie mich die Dotcom-Blase, die Finanzkrise und der COVID-19-Crash lehrten, reichte das Dividendenwachstum allein nicht aus, um langfristig ein solides Portfolio aufzubauen.

Mit der Zeit entwickelte sich meine Strategie weiter. Jetzt suche ich nach einer Kombination aus Dividendenwachstumspotenzial, Bilanzstärke und einer vernünftigen Bewertung meiner Kernanlagen. Darüber hinaus achte ich beim Aufbau unseres Portfolios auf Diversifizierung, da eine Überinvestition in ein Unternehmen oder eine Branche zusätzliche Probleme verursachen kann, wenn das nächste Unternehmen oder die nächste Branche untergeht.

Diese Kombination von Faktoren hat zu einem weitaus solideren Portfolio geführt. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass selbst Warren Buffett seine Dividendeneinnahmen im Jahr 2020 sinken sehen hat, aber die Dividenden aus unserem Haushaltsportfolio insgesamt haben das Potenzial, in diesem Jahr unverändert zu bleiben oder leicht anzusteigen. Bisher haben wir zwar unseren Anteil an den Kürzungen gesehen, doch wurden diese bisher weitgehend durch stabile bis steigende Dividenden an anderer Stelle ausgeglichen, die mit den sich verstärkenden Vorteilen der Reinvestitionen einhergehen.

Würde ich also heute mit 5.000 US-Dollar beginnen, würde ich mit einer Strategie beginnen, die Dividendenwachstum, Bewertung, Bilanzstärke und Diversifizierung als Grundlage nimmt. Das hätte uns bei früheren Crashs eine Menge Kopfschmerzen erspart und mich und meine Familie in die Lage versetzt, heute in einer noch besseren finanziellen Verfassung zu sein.

Zum Glück für Leute, die gerade erst anfangen, ist es heute viel einfacher und billiger, auf diese solidere Weise zu investieren als damals. Es ist billiger, weil die Provisionen weitgehend auf 0 US-Dollar gesunken sind, was die Kosten von Investitionen verringert. Darüber hinaus ermöglicht es die Investition in Bruchteilen von Aktien den Anlegern, einen bestimmten Betrag in jede Aktie zu investieren, anstatt ganze Aktien kaufen zu müssen.

Mit 5.000 US-Dollar können Aktien von 20 verschiedenen Unternehmen im Wert von jeweils 250 US-Dollar gekauft werden. Das ist eine angemessene Anzahl von Unternehmen, die als Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio dienen können. Zwar gibt es bei Investitionen keine Garantien, aber in unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, einen Plan zu haben, wie man mit der Möglichkeit umgeht, dass etwas schief geht.

“Wenn du es nicht messen kannst, kannst du es auch nicht verbessern”

Rich Smitch: Der Managementberater Peter Drucker wird bekanntlich mit den Worten zitiert: “Wenn du es nicht messen kannst, kannst du es auch nicht verbessern.”

Ich bin seit etwa 25 Jahren aktiver Investor. Nach dem, was ich jetzt weiß, wäre der allererste Rat, den ich heute Anfängern geben würde, dieser: Besorg dir einen Richtwert. Wenn du weißt, wo du anfängst, kannst du objektiv messen, wie gut du im Vergleich zu diesem Richtwert im Laufe der Zeit abschneidest – du kannst wissen, ob das, was du tust, “funktioniert”. Ohne einen Richtwert ist jedoch deine gesamte Leistung relativ.

Ich werde noch präziser sein.

Wenn ich heute 5.000 US-Dollar hätte, würde ich die ersten 1.000 US-Dollar in einen S&P 500 Indexfonds ETF investieren – zum Beispiel in den überaus beliebten SPDR S&P 500 ETF Trust (WKN:A0AET0), der die Börsenperformance der 500 größten Unternehmen Amerikas misst. Das wäre mein Richtwert, an dem ich die Performance all meiner anderen Anlagen messe. Dann würde ich meine verbleibenden 4.000 US-Dollar in gleichen 1.000 US-Dollar-Beträgen in vier verschiedene Aktien investieren.

(Wenn du keine vier Aktien findest, deren Preise sich leicht in 1.000 US-Dollar teilen lassen, ist das in Ordnung. Du kannst Aktien auch in Bruchteilen kaufst).

Dann würde ich mich zurücklehnen und messen. Ein Jahr später, sagen wir mal, entwickelt sich eine meiner vier Aktien besser als mein S&P 500 ETF? Wie viele von ihnen übertreffen sie, und um wie viel? “Gewinne” ich mit einer ausreichend großen Marge, die ausreicht, um als Beweis dafür zu dienen, dass ich weiß, was ich tue?

Wenn ja, dann würde ich weiterhin sparen und mehr in einzelne Aktien investieren, wenn ich Geld verdiene. Aber wenn nicht, würde das darauf hindeuten, dass ich nicht weiß, was ich tue, wenn ich einzelne Aktien auswähle, und dass ich besser neues Geld in den S&P 500 ETF investieren sollte. Zumindest könnte ich auf diese Weise sicher sein, dass ich mich an den fast 10 % durchschnittlichen Jahresrenditen erfreuen kann, die der S&P 500 über lange Zeiträume bietet – und dass ich den Markt nicht schlage.

