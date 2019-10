"Wir fordern Schutz vor Gewalt!" - Afrikanische Kinder erheben bei Konferenz in Addis Abeba ihre Stimme

Berlin (ots) -- 152 Millionen Kinder in Afrika leben in einer Konfliktzone - dasist jedes vierte Kind.- Ein Fünftel der Kinder weltweit, die in Konfliktzonen leben,befinden sich in Afrika.- In mehr als einem Drittel aller Konflikte wird sexuelle Gewaltgegen Kinder ausgeübt.- 19.000 Kinder wurden seit Dezember 2013 für bewaffnete Gruppenim Südsudan rekrutiert.- Im Jahr 2018 wurden in sechs afrikanischen Ländern fast 1500Kinder von Streitkräften verstümmelt.- Rund 5 Millionen afrikanische Kinder starben in den letzten 20Jahren durch konfliktbedingte Krankheiten oder Hunger.- Mehr als 2000 Kinder wurden 2018 in Somalia, der DemokratischeRepublik Kongo und Nigeria entführt.Kinder und Jugendliche aus Äthiopien, Mali, Südsudan, Nigeria undder Demokratischen Republik Kongo treffen sich im Rahmen der erstenpanafrikanischen Konferenz über Kinder und bewaffnete Konflikte(CAAC) ab heute in Addis Abeba und erheben ihre Stimme. Bei der vonSave the Children mitorganisierten Konferenz fordern sie von denafrikanischen Entscheidungsträgern, den Schutz von Kindern inKonfliktgebieten zu gewährleisten.Jedes Jahr sterben Hunderttausende Kinder in Afrika an den Folgenvon konfliktbedingter Unterernährung, Krankheiten und demZusammenbruch von Gesundheitsversorgung, Wasser- und Hygienesystemen.Zudem lebt auf dem Kontinent mindestens jedes vierte Kind in einerKonfliktzone -und die Zahl der schweren Kinderrechtsverletzungen hatsich seit 2010 fast verdreifacht."Die afrikanischen Regierungen müssen alle notwendigen Maßnahmenergreifen, um das Töten und Verstümmeln, Entführungen, sexuelleGewalt, die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in bewaffnetenKonflikten zu beenden", sagt Susanna Krüger, Geschäftsführerin vonSave the Children. "Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser undhumanitäre Einsätze müssen gestoppt werden und die Verantwortlichenfür Gewalttaten gegen Kinder müssen zur Verantwortung gezogenwerden."Die vom 15. bis 17. Oktober stattfindende panafrikanischeKonferenz für Kinder in bewaffneten Konflikten wird vom African ChildPolicy Forum (ACFP) und Save the Children organisiert. Auf derKonferenz treffen Kinder und Jugendliche sowie Delegierte derAfrikanischen Union, Regierungsvertreter und politischeEntscheidungsträger, Kinderschutzexperten, Mitglieder von Hochschulenund der Zivilgesellschaft zusammen. Die Konferenz soll sowohl alsWeckruf für die politischen Entscheidungsträger als auch alsPlattform für die Entwicklung eines Leitfadens dienen, der Maßnahmenzum Schutz von Kindern in Konfliktsituationen sammelt.Weltweit lebt laut einem im Februar veröffentlichten Bericht vonSave the Children jedes 5. Kind - 420 Millionen Kinder - in einemKonfliktgebiet. Die Kinderrechtsorganisation fordert in ihrem 100.Jubiläumsjahr: "Kein Krieg gegen Kinder". In einer aktuellen Petitionfordert Save the Children "Keine Bomben auf Schulen!"Bei Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an unserePressestelle.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell