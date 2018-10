"Wir denken groß und wir experimentieren groß!" Komiker Bastian Bielendorfer geht bei "Alle gegen Einen" am Samstag mit einem Auto im Pool baden -live auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Pool-Freuden der anderen Art: Wie lange braucht es, bis ein Autoin einem Swimmingpool versinkt? Komiker Bastian Bielendorfer will esgenau wissen und geht kurzerhand mit seinem Auto baden - in der neuenProSieben-Show "Alle gegen Einen", am Samstag, 20. Oktober, um 20:15Uhr live auf ProSieben."Wir denken groß und wir experimentieren groß", sagt BastianBielendorfer. Der 34-jährige Buchautor ("Lehrerkind") und Komikerlädt an der Seite von Moderator Elton ganz Deutschland ein, denAusgang ungewöhnlicher und verrückter Versuche zu schätzen. "Dieechte Stärke der Show besteht darin, dass die Experimente spannendsind und jeder - die Zuschauer zu Hause als auch wir im Studio -wirklich nur schätzen kann, was passiert. Unsere Ergebnisse kann mannicht mal eben googlen oder auf Wikipedia nachschlagen - und wirbetreten da in vielen Situationen wirklich Neuland."Bei "Alle gegen Einen" tritt ein Kandidat live im Studio gegen diegesamte TV-Nation an. Wer näher am Ergebnis liegt - der auf sichallein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaft der per Appabstimmenden Zuschauer - sammelt Geld für seinen jeweiligen Jackpot.Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro.Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Showteilnehmen und gewinnen: Die "Alle gegen Einen"-App zur Show istkostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen undTeilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", die neue Live-Show auf ProSieben, ab Samstag,20. Oktober, um 20:15 UhrHashtag zur Show: #allegegen1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319880822Susanne.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell