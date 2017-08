"Wir brauchen mehr Cybersicherheit" (FOTO)

Berlin (ots) -51 Milliarden Euro kosten deutsche Unternehmen Cyberattackenjährlich. Auch politische Institutionen wie etwa der Bundestag warenin der Vergangenheit von gravierenden Hackerangriffen betroffen.Gerade jetzt vor der Wahl häufen sich die Attacken auf Politik undVerwaltung. "Wir brauchen die richtigen Strategien für mehrNetzsicherheit", fordert deshalb Christian Rossow, Professor fürIT-Sicherheit an der Universität des Saarlandes. Für seinFrühwarnsystem AmpPot wurden er und sein Team von der Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und der Deutschen Bank zum"Ausgezeichneten Ort 2017" gekürt.Cyber-Attacken häufen sich, betroffen sind nicht nur Unternehmen,sondern auch Verbraucher und Politiker. Um sich gegen Schadsoftware,Ransomware und Co. zu wappnen, muss an mehreren Stellschraubengedreht werden. Fünf Thesen für mehr Cybersicherheit von Prof. Dr.Christian Rossow:1. Mehr Gefahrenbewusstsein im MittelstandWährend viele große Unternehmen ihre Mitarbeiter intensiv schulen,fehlt es gerade in mittelständischen Firmen an Gefahrenbewusstseinfür Cyberattacken. Das beginnt beim Mitarbeiter, der seinen USB-Stickvon zu Hause mitbringt und an den Rechner anschließt, bis hin zumBewusstsein über Gefahren von aktiven E-Mail-Inhalten oder -Anhängen.2. Hersteller in die Pflicht nehmenHersteller sollten stärker in die Pflicht genommen werden, umSoft- und Hardware sicherer zu machen. Um Schwachstellen aufzudecken,muss beispielsweise häufiger Prüfsoftware zum Einsatz kommen. Bummelnbeim Bereitstellen von Patches sollte sanktioniert werden. Wie durchregelmäßige automatische Updates Sicherheitslücken geschlossen werdenkönnen, machen beispielsweise Microsoft und Mozilla vor.3. Neuartige Netze absichernDas Internet der Dinge wächst und wächst. Ende 2016 gab esweltweit bereits 6,4 Milliarden Geräte. Bis Ende 2017 werden es 8,4Milliarden sein, die mit dem Netz verbunden sind: Eine Steigerung um31 % innerhalb eines Jahres. Von Produktionsanlagen über Puppen biszu autonomen Fahrzeugen, Prognosen sagen voraus, dass bereits 202020, 4 Milliarden Geräte miteinander Daten sammeln und Datenaustauschen. Gerade im Bereich kritischer Infrastrukturen wird jedochzu wenig getan, um die neuartigen Netze abzusichern. Wir müssen unsdringend überlegen, wie wir mehr Schutz gewährleisten können.4. IT als Schulfach etablierenGerade in der Wirtschaft ist der Bedarf an IT-Fachleuten riesig.Die Nachfrage übersteigt bei Weitem das Angebot. Um das Interessebeim Nachwuchs zu wecken, sollte bereits in der Schule Informatik alsPflichtfach eingeführt werden. Dabei geht es nicht darum, zu lernen,wie man Word oder Excel bedient, sondern wichtige IT-Grundlagen wiebeispielsweise Algorithmen, Datenstrukturen und Automaten zuvermitteln.5. Umgangsformeln beherrschenViele Verbraucher unterschätzen immer noch die Gefahr vonCyberattacken. Sicher ist es schwierig, den Durchblick beikomplizierten Computerthemen zu behalten. Bestimmte Umgangsformernsollte jedoch jeder beherrschen. Das heißt: Ohne Antivirensoftwareund Sicherheits-Updates geht nichts. Zu den Basics gehört auch, dasskeine E-Mails unbekannter Absender geöffnet werden.Frühwarnsystem AmpPot: Neue Wege gegen Cyber-AttackenMassenangriffe aus dem Netz sind für Onlinedienste eine ernsteGefahr: Mithilfe gekaperter Rechner oder Server lenkenCyberkriminelle innerhalb kürzester Zeit Millionen von Anfragen aufWebseiten und legen diese so für Stunden lahm. Dem Kompetenzzentrumfür IT-Sicherheit CISPA gelang es, die Hacker mit ihren eigenenWaffen zu schlagen: Die Informatiker legten gemeinsam mit japanischenKollegen neuartige digitale Köder, sogenannte Honeypots, aus underforschten damit das Vorgehen der Angreifer. Die Bereitschaft, neueWege zu gehen, hat sich gelohnt: So kamen die Wissenschaftler nichtnur den Quellen der Attacken auf die Spur, sie entwickelten auch eininnovatives Frühwarnsystem.Erfahren Sie mehr über AmpPot im Interview mit Prof. Dr. ChristianRossow vom Center für IT-Security, Privacy and Accountability (CISPA)der Universität des Saarlandes unter: http://ots.de/O2AvOZudem erhalten Sie die Möglichkeit am 15. September persönlichFragen an Herrn Rossow im Rahmen eines einstündigen Termins in derStaatskanzlei des Saarlandes zur richten. Ebenfalls zugegen:Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.Über Deutschlands Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte imLand der Ideen""Offen denken. Damit sich Neues entfalten kann": Die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und die Deutsche Bank prämieren 2017bundesweit die 100 besten Projekte, die zeigen, wie Offenheit fürNeues unsere Gesellschaft voranbringen kann. 