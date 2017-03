"Wir brauchen keine Miesmacher, sondern Mutmacher" / Gastkommentar des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, in der "Welt am Sonntag"

Berlin (ots) - In aller Welt wird mit Respekt und Anerkennung aufDeutschland geblickt. In vielen Ranglisten, in denen die "bestenLänder" oder die Staaten mit der "höchsten Lebensqualität"dargestellt werden, liegt Deutschland weit vorn - mitunter sogar aufPlatz eins. Die Tatsachen sprechen auch für sich: In unserem Landhaben 43 Millionen Menschen Arbeit. Die Arbeitslosigkeit liegtderzeit auf dem niedrigsten Stand seit einem Vierteljahrhundert. DieLöhne steigen. 2016 konnten sich die Rentner über die größteRentenerhöhung seit 20 Jahren freuen. Für die Pflege, Bildung undSicherheit tun wir mehr als jemals zuvor.Diese gute Lage muss erhalten bleiben. CDU und CSU wollen darüberhinaus, dass es den Bürgerinnen und Bürgern in den nächsten Jahreninsgesamt noch besser geht. Das ist nicht leicht. Keine Frage. Dasist aber unser Anspruch. Das Ziel ist erreichbar, weil die Menschenetwas leisten wollen, weil unser Land fürwahr ein Land der Ideen istund weil die Union die richtige Politik betreiben wird. Derzeit wirdkontrovers diskutiert, wie es dem Land tatsächlich geht. Wir solltenhier ehrlich miteinander umgehen. Es sollten keine Zerrbilderentworfen werden, nur um darauf eine Wahlkampagne aufzubauen.Deutschland ist ein Land, das keinen zurücklässt, insbesondere dienicht, die sich Mühe geben. Unser Sozialsystem wurde immer weiterausgebaut.Auch die SPD hat noch zur Jahreswende ganz anders gesprochen alsheute. Heute redet der SPD-Kanzlerkandidat das Land schlecht, so wieman es sonst von Frau Wagenknecht und Herrn Lafontaine gewohnt ist.Wir brauchen aber keine Miesmacher, sondern Mutmacher. Und wer schondie Lage falsch zeichnet, kann erst recht für Deutschland keinenErfolg versprechenden Plan für die Zukunft entwerfen.Vernünftig wäre es, wenn wir in den nächsten Monaten über diewahren Herausforderungen diskutieren würden. Beispiel: China hat inden letzten 25 Jahren seine Wirtschaftsleistungverachtundzwanzigfacht. Heute beträgt Chinas Anteil am weltweitenBruttoinlandsprodukt 15 Prozent, der Anteil Europas ist hingegen imvergangenen Vierteljahrhundert von 31 auf 22 Prozent gesunken. Alleindiese Zahlen zeigen: Die weltweite Konkurrenz wächst.Deutschland muss also seine Spitzenstellung in Technik undProduktion verteidigen, um seinen Wohlstand zu erhalten undauszubauen. Das ist die zentrale Herausforderung für unser Land,nicht die Länge des Arbeitslosengelds I. Die Entwicklung ist aufvielen Feldern rasant. So erfinden sich die deutschenAutomobilhersteller gerade neu, um auch im kommenden Zeitalter vonselbstfahrenden Autos und Elektromobilität die Nase vorn zu haben.Ziel von verantwortlicher Politik muss also sein, unsere guteBeschäftigungslage zu halten und möglichst noch mehr Menschen inArbeit zu bringen. Wir dürfen nicht wieder zurück ins Jahr 2005 zumEnde von Rot-Grün mit fünf Millionen Arbeitslosen und einerJugendarbeitslosigkeit von 12,5 Prozent! Jede Form von Beschäftigungim Rahmen der Gesetze ist sozialer als Arbeitslosigkeit. Darumbrauchen wir eine gewisse Flexibilität im Arbeitsrecht.Arbeitslosigkeit entmutigt die Menschen und belastet dieGesellschaft. Die Kosten der Arbeitslosigkeit für Staat undSozialkassen lagen 2005 bei 88 Milliarden Euro. Heute sind es rund 30Milliarden weniger! Der Dreh- und Angelpunkt unseres Wohlstands wirdauch in Zukunft das Wirtschaftswachstum bleiben. Ja, wir brauchenWachstum, auch wenn die anderen im Bundestag vertretenen Parteien dasWachstum mehr oder weniger verteufeln.Dabei liegen die Zusammenhänge auf der Hand: Wachstum nützt jederBürgerin und jedem Bürger, den Alten und den Jungen, den Familien wieden Alleinstehenden. Wenn die Wirtschaft wächst, entstehen neue undvor allem besser bezahlte Arbeitsplätze. Sehr viele werden sich mehrleisten können. Der Staat nimmt mehr ein: Steuern und Sozialabgaben.Er kann mehr investieren: in die Infrastruktur, in die Umwelt, in dieAlterssicherung, in die Verteidigung, in die innere Sicherheit - undnicht zuletzt in die Bildung.Es ist doch bei uns längst nicht mehr so, dass ohne Rücksicht aufUmwelt und Mensch produziert wird. Die Wirtschaft wächst inDeutschland schon lange vernünftig, aber sie sollte auch weiterwachsen.Dazu brauchen wir erstens starke Unternehmen. Im Gegensatz zuanderen Bundestags-Parteien bekennen wir von der Union uns zu denUnternehmen, weil wir wissen, dass in starken Unternehmen eherArbeitnehmer angestellt werden und sie dort auch Chancen auf einenbesseren Verdienst haben. Daher müssen die Unternehmen verlässlicheRahmenbedingungen behalten. Ihre Steuerbelastung darf nicht erhöhtwerden, denn sie benötigen Planungssicherheit. Zusätzlich ist eineneue steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in denUnternehmen notwendig.Zur Sicherung von Wachstum und Wohlstand brauchen wir zweitenseinen starken Staat. Er muss effektiv Terror und Kriminalitätbekämpfen und die Regeln für das Zusammenleben durchsetzen.Verwaltung und Justiz müssen funktionieren. Es kann nicht sein, dassGelder für öffentliche Investitionen nicht verbraucht werden, weildie Behörden überlastet sind und das Recht zu kompliziert ist. Wirmüssen diese Blockaden lösen.Und drittens - und das ist das Allerwichtigste: Leistung muss sichlohnen. Wir müssen Dynamik und Innovation fördern. Im Gegensatz zuCDU und CSU denken die anderen Parteien nur an das Verteilen desWohlstands, der jeden Tag neu erarbeitet werden muss. Wie verfehlt!Nur aus größerer Dynamik folgt höheres Wachstum und nur aus mehrWachstum mehr Wohlstand.Die Leistungen derjenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, müssendaher vom Staat noch stärker anerkannt werden. Sie sind die Mitte derGesellschaft. Sie sind diejenigen, die die Gesellschaft tragen. Umdiese Menschen und ihre Familien geht es der Union besonders. DieBezieher von kleinen und mittleren Einkommen müssen spürbar entlastetwerden. 15 Milliarden Euro Steuerentlastungen und der Abbau desSolidaritätszuschlags werden kommen. Junge Familien müssen wir nochstärker unterstützen, gerade beim Aufbau von Eigentum.Deutschland muss sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln, im Bewusstsein und unter Bewahrung seiner Werte. UnserBildungssystem ist gut. Es muss aber noch besser werden. Fortschrittist nur möglich bei guter Ausbildung und gutenWeiterbildungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer in jedemLebensalter.Es spricht viel dafür, dass der Bund nach der Förderung derHochschulen noch mehr für die Stärkung der Schulen und Weiterbildungtun muss. Eine gute Aus- und Weiterbildung ist der Schlüssel für dieSicherheit für den Einzelnen. Bildung ist die Voraussetzung für dasWachstum von morgen. Das gilt genauso wie für staatlicheInvestitionen in die Forschung, aber auch in die Infrastruktur. Nurein dynamisches Land kann für alle gut sorgen.Wir haben eine gute Gesundheitsversorgung und Alterssicherung. DieRenten werden aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahrensteigen. Rentner werden künftig von Altersarmut nach vielen Prognosenweniger bedroht sein als heute, wenn die Wirtschaft intakt bleibt.Die Menschen dürfen gerade hier nicht verunsichert werden. Eingenerationengerechtes Renten-Modell ist machbar.Zum Schluss: Die Sicherheit im Land hängt auch von den äußerenUmständen ab. Die Weltlage ist kompliziert. Aber niemand kann dieInteressen Deutschlands international besser vertreten als AngelaMerkel. Ohne die Bundeskanzlerin wäre Europa, auf das Deutschland soangewiesen ist, in einer noch schlechteren Lage, vielleicht sogar amEnde. Mit ihrer Besonnenheit und Erfahrung trägt sie zurStabilisierung der Welt bei. Allein das macht sie unverzichtbar.Schauen wir uns auf der Welt um: In unserem Land braucht niemandAngst zu haben. Wir leben in einem sicheren Land. Diese Sicherheitwerden wir bewahren, weil wir Beschäftigung und Wachstum fördernwerden, ohne Menschen zurückzulassen.Wir werden Tatkraft und Leistung belohnen, ohne den sozialenAusgleich zu vergessen. Die Gesellschaft muss zusammenbleiben, siedarf aber nicht erstarren. Jedem, der sich anstrengt, soll es bessergehen, in einem weiterhin sicheren Land. Der Wohlstand soll wachsen.Das ist unser Ziel für die nächsten Jahre.