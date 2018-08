"Wir brauchen Humanität und Solidarität" / Brot für die Welt legt Jahresbilanz vor - Entwicklungszusammenarbeit nicht instrumentalisieren

Berlin (ots) - Fast 70 Millionen Menschen waren 2017 weltweit aufder Flucht vor Krieg und Konflikten. Im vergangenen Jahr hat sich dieZahl um drei Millionen erhöht, hauptsächlich durch die Zuspitzung derLage im Südsudan, in Syrien und Myanmar. Mit der Zahl der Flüchtlingestieg auch die Zahl der Hungernden weltweit um 38 Millionen auf nun815 Millionen Menschen an. Zuvor war die Zahl ein Jahrzehntrückläufig. Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin von Brot fürdie Welt, sagt: "Das muss uns alarmieren, nicht nur weil esFluchtgründe schafft. Leider geht es in Deutschland derzeit jedochvor allem darum, wie Entwicklungszusammenarbeit am effektivstenFlüchtlinge aus Europa fernhalten kann. Hier vonFluchtursachenbekämpfung zu reden, ist Augenwischerei."Füllkrug-Weitzel warnt zugleich vor überzogenen Erwartungen: "Wirdürfen Entwicklungszusammenarbeit weder instrumentalisieren nochüberfrachten. Schon ein Blick auf die Haupttreiber von Flucht underzwungener Migration zeigt, dass kriegerische Konflikte,Ernährungskrisen und klimabedingte Zerstörung von Lebensgrundlageneine nachhaltige und ressortübergreifende Politik erfordern. Das musseine Politik sein, die auch die eigene Mitverantwortung für dieFluchtursachen wie Waffenexporte und unfaire Handelsbeziehungenanerkennt."Mit Sorge sieht Brot für die Welt den weltweiten Trend,Entwicklungsgelder auch für sicherheitspolitische und militärischeAufgaben oder Migrationskontrolle zu nutzen. So wurde das europäischeInstrument für Stabilität und Frieden, kurz IcSP, das ausdrücklichfür die Verhütung von Gewaltkonflikten und zivile Aktivitäten derFriedensförderung bestimmt war, 2017 für Militärhilfe geöffnet.Mit Blick auf Migration erklärte die Präsidentin bei derPräsentation der Jahresbilanz in Berlin: "Wir brauchen Humanität undSolidarität. Wir brauchen eine humane, solidarische undentwicklungsförderliche Gestaltung der Migration. Wir sind überzeugt,dass dafür internationale Vereinbarungen und nicht nationaleAlleingänge nötig sind." Vorbild könnte der Verhandlungsprozess zumPariser Klima-Abkommen sein. Die Vereinten Nationen haben mit demGlobalen Migrationspakt ein sehr gutes Regelwerk entworfen, das imDezember bei einer Gipfelkonferenz in Marokko besiegelt werden soll.Einnahmen und AusgabenBrot für die Welt hat im vergangenen Jahr mehr als 61,8 MillionenEuro an Spenden und Kollekten erhalten. Das ist eine leichteSteigerung um 50.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Neben Spenden undKollekten erhielt Brot für die Welt 2017 Mittel des KirchlichenEntwicklungsdienstes (KED; 54,7 Mio. Euro) und Beiträge Dritter(150,6 Mio. Euro), vor allem aus dem Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamtstanden dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen 282,2Millionen Euro (2016: 273,5 Mio. Euro) zur Überwindung von Armut,Hunger und Ungerechtigkeit zur Verfügung, das waren 3,2 Prozent mehrals 2016.Für die Projektarbeit waren 252,7 Millionen Euro oder 91,2 Prozentder Mittel bestimmt. Das entspricht einer Steigerung um 2,5 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 680Projekte neu bewilligt. Regionaler Schwerpunkt war Afrika. DieAusgaben für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit lagen bei2,7 Prozent und für Verwaltung bei 6,1 Prozent.Brot für die Welt arbeitet in mehr als 90 Ländern mit lokalenPartnern zusammen. Das evangelische Hilfswerk wurde 1959 gegründetund unterstützt Menschen unabhängig von ihrer Volks- oderReligionszugehörigkeit.HintergrundZahl der Flüchtlinge:Im Jahr 2017 waren nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks(UNHCR) 68,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht. Gut40 Millionen der Flüchtlinge sind Binnenvertriebene, die in ihremHeimatland Schutz suchen. Die meisten, die Grenzen passieren, bleibenin Nachbarländern. Von den 19,9 Millionen Menschen unter UNHCR-Mandatleben 16,9 Millionen in Entwicklungsländern. 3,1 Millionen Menschenunter den 68,5 Millionen sind Asylsuchende.Zahl der Hungernden:Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO (2017) waren 2016815 Millionen Menschen unterernährt, das bedeutet einen Anstieg um 38Millionen Menschen gegenüber dem Vorjahr. Ursachen sind vor allemKriege, Vertreibung und Klimaveränderungen.Hinweise für Redaktionen:Für Ihre Recherche steht eine digitale Pressemappe mit demJahresbericht, Pressefotos, interaktiven Infografiken und weitereDownloads bereit:www.brot-fuer-die-welt.de/bilanzEindrücke von der Jahres-Pressekonferenz aufTwitter: @BROT_furdiewelt, #brotbilanzPressekontakt:Renate Vacker, renate.vacker@brot-fuer-die-welt.deTel.: 030 65211 1833 oder 0174 3020158Original-Content von: Brot für die Welt, übermittelt durch news aktuell