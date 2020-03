Wir bleiben zuhause: Und vertreiben die Langeweile mit über 700 Magazinen bei NEWS von United Kiosk

Karlsruhe (ots) - Lesen, informieren und inspiriert werden: in Zeiten wie diesen, suchen viele nach vertrauenswürdigen Informationen, aber auch nach Ablenkung und Unterhaltung. Über das Unternehmen United Kiosk können Sie ein breites Angebot an Zeitschriften und Magazinen online nutzen und haben so Zugriff auf eine Vielzahl an Inhalten.Das Coronavirus stellt unseren Alltag auf den Kopf. Wir müssen zu Hause bleiben, um uns gegenseitig zu schützen und die Ausbreitung einzudämmen. Daheim haben wir nun Zeit für Dinge, die sonst im Alltag oft untergehen - zum Beispiel Lesen.Die umfangreichen Online-Angebote von United Kiosk bieten E-Paper vieler Zeitschriften und Magazine. So kann jederzeit der Zugriff auf die beliebtesten Magazine ermöglicht werden - ganz ohne das Zuhause verlassen zu müssen.- Mit der Flatrate NEWS von United-Kiosk.de können Interessierte über 700 Magazine online lesen - und das zum Vorzugspreis von 1,99 Euro für 3 Monate. Die große Vielfalt an Magazinen bietet eine Fülle an Unterhaltung und Informationen - das perfekte Mittel gegen Fake News. Durch Leselisten können neue spannende Themen entdeckt werden und auch mit Freunden geteilt werden.- Sie haben nur Interesse an einzelnen Magazinen? Bei United Kiosk können Sie Magazine als Einzelausgabe oder im Abo zu den unterschiedlichsten Interessengebieten kaufen. Vielleicht ist ja jetzt die Zeit, ein neues Hobby zu beginnen. Von Sport Magazinen über DIY- und Einrichtungszeitschriften bis hin zu dem neusten Klatsch und Tratsch gibt es bei United Kiosk zu jedem Thema das richtige Magazin."Gerade in diesen ungewissen Zeiten sind Informationen und Zusammenhalt wichtig. Mit unserer Vielfalt an Magazinen und Leselisten erfüllt NEWS genau dieses Bedürfnis", sagt Ulla Strauß, Vorstand United Kiosk. Daher lädt United Kiosk alle Fitness-Studios, Fussball- und Tennisvereine, Golfclubs und jeden ein, der nach eine smarten Lösung sucht, um seinen Mitgliedern die Wartezeiten zu verkürzen, das "Wir-bleiben-daheim"-Angebot von United Kiosk NEWS zu unterstützen. Die Idee ist für alle ein Gewinn: Verlage gewinnen neue Leser, Vereine & Studios zeigen Ihren Mitgliedern, dass sie da sind und die Mitglieder selbst entdecken in über 700 Magazinen neue Lieblingstitel. Für alle Empfehlungen bedankt sich United Kiosk mit einer Partnerprovision, sofern sich die Mitglieder über die Angebotszeit von 90 Tage hinaus für NEWS entscheiden.Die 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein. Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform NEWS angeboten.Pressekontakt:vertrieb@united-kiosk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127048/4557428OTS: United Kiosk AGOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuell