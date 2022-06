"Wir beteiligen uns als Unternehmen an der CO2-Reduzierung und packen das Thema mit sehr viel Engagement und Motivation an"

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Wörth (ots) -Mercedes-Benz eActros stellt Alltagstauglichkeit bei Fahrvorstellung in Wörth am Rhein unter BeweisInterview mit Jean-Marc Diss, Leiter Vertrieb Region Europa.Anmoderation:Sie sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken: Lkw. Denn sie transportieren, was wir zum täglichen Leben brauchen. Lebensmittel, Kleider, Möbel, Benzin, Baustoffe. Seit etwas mehr als 125 Jahren leisten das die bewährten Diesel-Lkw. Doch in Zeiten von Klimawandel, strengeren Abgasvorschriften und drohenden Fahrverboten in Innenstädten setzen immer mehr Speditionen und Unternehmen auf batterieelektrisch angetriebene Trucks. Wie zum Beispiel den eActros von Mercedes-Benz. 2018 feierte er seine Weltpremiere, seit Herbst 2021 läuft er als Serienmodell in Wörth am Rhein vom Band. Diese Woche hatten Journalisten aus ganz Europa im Rahmen einer Fahrveranstaltung die Möglichkeit, den batterieelektrischen Verteiler-Lkw im praxisnahen Fahreinsatz zu erleben. Das Fazit: Gerade im schweren Verteilerverkehr werden E-Trucks in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir haben uns am Rande der Veranstaltung mit Jean-Marc Diss, Leiter Vertrieb Region Europa Mercedes-Benz Trucks, unterhalten.1. Herr Diss, die Transformation der Automobilindustrie hin zu einer klimaneutralen Mobilität ist in vollem Gange. Welche Rolle nimmt hier der eActros ein?Das ist keine Evolution, das ist eine echte Revolution, die wir jetzt anpacken müssen. Wir wollen uns auch als Unternehmen beteiligen an dieser CO2-Reduzierung, und ich muss sagen, wir packen das Thema mit sehr viel Engagement an, mit sehr viel Motivation, weil es nicht nur um das Thema Fahrzeug geht, was unsere Hauptthematik ist seit über 100 Jahren. Jetzt geht's um etwas anderes. Wir wollen dem Kunden eine integrierte Lösung anbieten, und da geht's um Fahrzeug, Service und Repair, Maintenance-Themen, Finanzierung, aber da geht's auch um Charging. Man kann einen eActros nicht einfach an der nächsten Ecke tanken, das geht nicht. Deswegen müssen wir auch dem Kunden Lade-Lösungen anbieten. Und es geht auch um Connectivity. Das heißt, wir wollen auch Daten austauschen, wir wollen diese Daten unseren Kunden zur Verfügung stellen, um seine Touren, seine Organisation ständig zu optimieren. (1:00)2. Für welche Einsatzgebiete ist der eActros konzipiert?Also die Idee ist wirklich, Ware regional zu verteilen. Und in diesem Sinne haben wir zurzeit eine Reichweite, die bis zu 400 Kilometer geht, das ist schon deutlich mehr, als der Kunde normalerweise braucht für solch eine regionale Verteilung, würde ich sagen. Passt komplett, ist extrem komfortabel und extrem leise. Wir können Ware anliefern, aber wir müssen auch Ware abholen. Und beim Abholen geht es dann um das Thema Müllentsorgung. Das passiert oft nachts und auch dafür haben wir Lösungen. Das heißt, mit einem E-Fahrzeug, das extrem leise ist, stören wir weniger. Der Bewohner in der Stadt wird das Thema Transport ganz anders erleben. Aber auch den Leuten, die am Lenkrad sitzen, werden wir eine ganz andere Leistung anbieten, mit weniger Stress, mehr Sicherheit und auch CO2-neutral. (0:52)3. Was zeichnet den eActros speziell im Alltagsbetrieb aus?Er hat sehr viel Leistung, wenn Sie einfach auf das Gaspedal drücken. Der Fahrer hat keine Schalteffekte, also es ist auch extrem komfortabel, es ist extrem leise. Er hat auch sehr viele Sicherheits-Tools, die ihn dabei unterstützen, seine Arbeit richtig zu machen, sich selber, seine Ware, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer zu schützen. Und ich muss sagen, man reduziert einfach Stress, und das ist auch für den Fahrer extrem wichtig. Und das ist auch eine Riesenchance, die wir nicht unterschätzen dürfen. (0:30)4. Die Umstellung auf eine klimaneutrale Elektroflotte ist für viele Verkehrsbetriebe sicher eine große Herausforderung. Wie werden die Kunden von Mercedes-Benz Truck dabei unterstützt?Wir können das Leben des Kunden sehr einfach machen. Er muss uns beschreiben, was er vorhat, wir definieren mit ihm das richtige Auto, die richtige Tourplanung, wie soll das Thema Charging stattfinden. Bei ihm im Depot? Wir können auch eine ganze Depot-Ausstattung mit ihm bestimmen, da haben wir auch Experten und Spezialisten, die unterstützen können. Und Elektro-Fahrzeuge bringen auch weitere Herausforderungen mit sich. Was meine ich damit? Wenn wir eine Tour fahren bei plus 25 Grad oder minus 20 Grad, das wird mit der Batterie etwas anders aussehen. Diese Dynamik, die Anpassung der Touren, da sind wir auch in der Lage, die Kunden zu begleiten. Also der muss sich keine Gedanken machen, er kann sich komplett auf uns, Mercedes-Benz Trucks, verlassen und wir sind auch extrem engagiert, ihn zufrieden zu stellen und auch ein Sorglospaket zu liefern. (0:50)5. Für das wichtige Fernverkehrssegment soll 2024 der eActros LongHaul serienreif sein. Was bietet dieses Fahrzeug?Da werden wir eine Reichweite von 500 Kilometern anbieten, der Fahrer in einem Ein-Schicht-Betrieb kann seinen Job ganz normal wahrnehmen. Parallel dazu gibt es auch sehr gute Charging-Lösungen. Das heißt, wir werden die Kombination haben, diese Longhaul-Logistik anzubieten ab Ende 2024, das ganze Thema Distribution können wir auch gewährleisten, und da werden wir auch einen Riesenbeitrag zur CO2-Reduzierung anbieten können. (0:25)Abmoderation:Jean-Marc Diss, Leiter Vertrieb Region Europa Mercedes-Benz Trucks, über den eActros. Dank Elektroantrieb kommt der schwere Verteiler-Lkw nachhaltig und auf leisen Sohlen daher. Und dank intelligenten digitalen Lösungen wird aus dem Brummi ein mobiles Datencenter für Spediteure und Fuhrparkunternehmen.