"Wir Kinder haben Rechte!" - Bundesweit Veranstaltungen zum Weltkindertag 2019 - Größte Kinderfeste in Berlin und Köln

Berlin/Köln (ots) - Unter dem Motto "Wir Kinder haben Rechte!"finden heute in ganz Deutschland mehrere hundert Veranstaltungen zumWeltkindertag statt. Damit unterstreichen das DeutscheKinderhilfswerk und UNICEF Deutschland die Forderung, dass alleKinder besser über ihre Rechte informiert, dass sie ernster genommenund mehr an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt werden. AusSicht der beiden Kinderrechtsorganisationen muss das auch einhergehenmit einer Verbesserung der Rechtsposition von Kindern in Deutschland,zuvorderst durch die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.Die größten Veranstaltungen zum Weltkindertag 2019 mit jeweils rund100.000 Besucherinnen und Besuchern finden heute in Köln und Berlinstatt.Bei der Eröffnung des Weltkindertagsfestes in Berlin appellierteder Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, anBund, Länder und Kommunen, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums derUN-Kinderrechtskonvention in diesem Jahr die Kinderrechte zu einerLeitlinie von Politik, Rechtsprechung und Verwaltungshandeln zumachen. "Seit der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention vorfast 30 Jahren hat dieses wichtige Abkommen weltweit und inDeutschland geholfen, das Leben von Kindern zu verbessern. IhrerPerspektive wird heute mehr Aufmerksamkeit geschenkt, Kinder mehr alseigenständige Persönlichkeiten angesehen. Trotzdem werden nach wievor die Interessen von Kindern im täglichen Leben und im Handeln vonBehörden und Verwaltungen vielfach übergangen. Das muss sich ändern",so Thomas Krüger."Es ist an der Zeit, den Rechten von Kindern oberste Prioritäteinzuräumen. Ich wünsche mir, dass wir junge Menschen ganzselbstverständlich in Entscheidungen von Politik, Verwaltung undJustiz einbeziehen. Denn sie sind auch Verkehrsteilnehmerinnen und-teilnehmer, sie sind Patientinnen und Patienten, sie sind vonUmweltauswirkungen und von Verwaltungshandeln betroffen. Aber siesind keine kleinen Erwachsenen. Jedes Kind sollte deshalb ein eigenesRecht auf Schutz, Förderung und Beteiligung haben. Das Wohl derKinder muss bei jedem staatlichen Handeln berücksichtigt werden. Undjedes Kind hat ein Recht, mit seiner Meinung gehört zu werden. DasGrundgesetz ist der Wertekompass, der uns leitet. Genau hier müssenwir die Kinderrechte verankern", betonte Bundesfamilienministerin Dr.Franziska Giffey."Kinder sind bereits heute Träger von Grundrechten, sie haben eineeigene Menschenwürde und ein eigenes Recht auf Entfaltung ihrerPersönlichkeit. Aus dem Verfassungstext geht das allerdings bislangnicht ausdrücklich hervor. Das wollen wir ändern: Ich will, dass ihreRechte wie die anderen wesentlichen staatlichen Werteentscheidungenausdrücklich in unserer Verfassung formuliert werden. Kinderrechtegehören als Grundrechte ins Grundgesetz, denn die Regelungen imGrundgesetz sind die Basis für unser gesamtes Rechtssystem", sagteBundesjustizministerin Christine Lambrecht."Heute wachsen immer mehr Kinder und Jugendliche in Städten auf.Das eröffnet ihnen viele Möglichkeiten - wie einen besserenSchulzugang, mehr Ausbildungsplätze und Jobs. Damit sich die Chancenund Herausforderungen der Urbanisierung als Motor für Wachstum,Innovation, Vielfalt und Vernetzung positiv für jedes Kind auswirkenkönnen, ist es wichtig, die Kinderrechte in Städten zu stärken. Dennnur eine Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche geschützt,gefördert, beteiligt und ernst genommen werden, ist wirklichzukunftsfähig", erklärte Georg Graf Waldersee, Vorstandsvorsitzendervon UNICEF Deutschland.Die Weltkindertagsfeste in Berlin und Köln sind die größtennichtkommerziellen Kinderfeste in Deutschland. Partner desWeltkindertagsfestes des Deutschen Kinderhilfswerkes in derHauptstadt Berlin ist UNICEF Deutschland. Die Veranstaltung in Kölnwird von UNICEF Deutschland, der Stadt Köln und der Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung organisiert.Am Weltkindertag am 20. September machen traditionell Kinder- undJugendorganisationen und Initiativen in ganz Deutschlandmit mitAktionen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation derKinder und ihre Rechte aufmerksam. Die Kinderrechte sind seit 1989 inder UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Danach hat jedes Kinddas Recht auf Überleben und persönliche Entwicklung, einenangemessenen Lebensstandard sowie Schutz und Beteiligung.Weitere Informationen zum Weltkindertag und zum Motto "Wir Kinderhaben Rechte!" unter www.weltkindertag.de.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen:Deutsches KinderhilfswerkUwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deUNICEF DeutschlandRudi Tarneden, SprecherTelefon: 0221-93650-235Mobil: 0170-8518846Mail: presse@unicef.deInternet: www.unicef.de und www.facebook.com/UNICEFdeutschlandTwitter: @UNICEFgermanyOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell