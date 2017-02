"Wir Bürgerstifter" - dreizehn Menschen im Porträt, die sich mit Geld und Sachkunde engagieren

Berlin (ots) - Bürgerstiftungen gibt es in Deutschland erst seit20 Jahren, doch hat sich in ihnen bereits ein großes Spektrumwirkungsvollen bürgerschaftlichen Engagements entwickelt. Zeit, dieStifterinnen und Stifter näher kennenzulernen. Das Buch "WirBürgerstifter" stellt einige von ihnen vor.Wie viel Chemie verträgt ein Kinderkörper? Eine existenzielleFrage, wenn kleine Kinder schwer krank sind. Die behandelnden Ärztesind auf sich gestellt, denn die Studien über die Verträglichkeit vonMedikamenten werden an Erwachsenen durchgeführt. Die PharmazeutinVéronica Scholz beschließt: Ich engagiere mich. Sie finanziertStudien, in denen Klinikärzte ihre Erfahrungen aus der Behandlung vonFrühchen festhalten - über ihre Stiftung PharmHuman, die dieBraunschweigerin kurz nach ihrer Pensionierung unter dem Dach derBürgerstiftung Braunschweig gegründet hat.Bernhard Pech lebt in Dresden. Nach der Wende übernahm er dasKombinat, in dem er zu DDR-Zeiten gearbeitet hatte, und wurdeBauunternehmer. Man muss zupacken, resümiert er, aber dafür brauchtman auch die eine oder andere Chance. Mit seiner Stiftung greift erMenschen unter die Arme, denen es an solchen Chancen mangelt. Deralleinerziehenden Mutter, die ohne Führerschein keinen Job findet,bezahlt er die Fahrstunden, und den geflüchteten Kindern denDeutschunterricht. Bei der Projektauswahl hilft die Expertise derBürgerstiftung Dresden, unter deren Dach Pech seine Stiftunggegründet hat.Dies sind zwei Beispiele aus dem Buch "Wir Bürgerstifter". Esporträtiert Menschen, die sich in der noch recht jungen Form derBürgerstiftung mit Geld und Zeit engagieren. Sie erzählen, warum undwie sie zur Bürgerstiftung kamen und was sie mit ihrem jeweiligenProjekt oder Engagement erreichen wollen. Es sind Menschen, die ausBeruf und Lebenserfahrung heraus sehr genau wissen, was sie tun. DerBankvorstandsvorsitzende, der Armut kennt, der Kinderarzt, in dessenPraxis junge Eltern ihre Ratlosigkeit offenbaren, dieBürgermeisterin, die sich um ihre Gemeinde sorgt. Oder derMillionenerbe, der ein neues Finanzierungskonzept ausprobieren will.Die Stifterinnen und Stifter engagieren sich mit großerSelbstverständlichkeit. Ihr Engagement gibt der Zivilgesellschafteinen Rückhalt, den sie in diesen Tagen braucht. Das Buch enthältdreizehn Porträts und Informationen über die vielfältigenMöglichkeiten, sich bei einer Bürgerstiftung zu engagieren. Wer sichvon den Beispielen inspirieren lässt, findet in dem Buch auchAntworten auf die Fragen, wie er oder sie selbst Bürgerstifter oderBürgerstifterin werden kann und ob es in der näheren Umgebung aucheine Bürgerstiftung gibt.Wir Bürgerstiftger. Herausgegeben von Stefan Nährlich und GudrunSonnenberg.Erschienen im DG Verlag Wiesbaden.ISBN: 978-3-87151-190-5.Hardcover, 160 Seiten, 12,90 Euro.Bestelllink: http://ots.de/Hgkl3Buchseite: www.aktive-buergerschaft.de/buergerstifterLeseprobe:www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/Leseprobe_WirBuergerstifter.pdfPressekontakt:Nora Loewenberg, Presse und KommunikationE-Mail: nora.loewenberg@aktive-buergerschaft.deTelefon: 030 24000884; Fax -9Original-Content von: Stiftung Aktive B?rgerschaft, übermittelt durch news aktuell