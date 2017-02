Winzer Günther Jauch an Bord der EUROPA 2

Hamburg (ots) -- Weinverkostungen für die Gäste- Südostasien-Kreuzfahrt von Hongkong nach SingapurAuf der kommenden Südostasienreise mit der EUROPA 2, die am 20.Februar in Hongkong startet, ist der bekannte Moderator Günther Jauchals Winzer an Bord. Bei Verkostungen im Grande Réserve, einem dersieben Restaurants an Bord, das seinen Fokus auf feine Reben legt,wird er den Gästen der Kreuzfahrt seine Weine des Weinguts vonOthegraven präsentieren.Große Metropolen wie Saigon und Bangkok sowie die schönstenStrände der Region, beispielsweise in Da Nang oder auf Ko Samui,zählen zu den touristischen Highlights der Reise. Aber auch an Borderwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm: Im Genussbereichmit Weinverkostungen von Günther Jauch, der den Kreuzfahrern zeigenwird, wie wandlungsfähig sich die Rieslingtraube in seinen Gewächsenpräsentiert. Das Weingut von Othegraven hat Besitzungen in vierrenommierten Saarlagen: Kanzemer Altenberg, Wawerner Herrenberg,Ockfener Bockstein und Wiltinger Kupp, zu 100% mit Rieslingrebenbestockt. Die Weine werden ausschließlich mit ihren eigenen Hefenspontan vergoren. Jauch hat - um eine mehr als 200-jährigeFamilientradition fortzusetzen - das Weingut von Othegraven 2010zusammen mit seiner Ehefrau übernommen.Weitere Informationen zur Reise unterhttp://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1704Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterhttp://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell