Wintrust Financial Aktie: So viel Dividendenrendite wird es geben!

Am 29. Oktober 2020 gab Wintrust Financial (NASDAQ: WTFC) bekannt, dass die Aktionäre am 27. November 2020 mit einer Dividendenzahlung rechnen können. Die Aktie wird dann 2 Werktag(e) vor dem Stichtag Ex-Dividende gehen. Das Ex-Dividendendatum für Wintrust Financial wird der 10. November 2020 sein. Die aktuelle Dividendenausschüttung des Unternehmens liegt bei $ 0,28. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,42% auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



