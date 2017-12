Winterzeit, Wagnerzeit? / Wer trainiert den BVB nach der Winterpause? Wetten und Kandidaten bei mybet

Hamburg (ots) - Täglich neue Gerüchte und Meldungen um BorussiaDortmund. Ist der Club eine Milliarde Euro wert? Ist FitnessprophetVerheijen schuld an den schwachen Auftritten des Teams? KommtNagelsmann, oder übernimmt Armin Veh als Interimslösung?Buchmacher mybet bietet unter www.mybet.com ab sofort eine Wettezur Frage an, wer nach der Winterpause BVB-Trainer ist.Folgende Kandidaten und Quoten stehen zur Auswahl:Peter Bosz - Quote 1.45Armin Veh - Quote 4.00Hannes Wolf - Quote 6.00Julian Nagelsmann - Quote 6.00David Wagner - Quote 7.00Ein Anderer - Quote 10.00Ob sie in Stuttgart, Hoffenheim, Huddersfield und bei Sport1 schonnervös sind wegen dieser Quoten?Über mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell