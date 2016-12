"Im Winterwunderland" - Interview mit Olli Rehn, Wirtschaftsminister von Finnland

Hannover (ots) - Im Minister-Talk mit den TUI-Online-Medienspricht der Wirtschaftsminister über die unberührte Natur seinerHeimat, nordisches Design, Saunas, Feste & Events zum 100-jährigenJubiläum Finnlands sowie über "Muikku" und den Weihnachtsmann.Sehr geehrter Herr Minister, wie heißen Sie Touristen in Finnlandwillkommen?Olli Rehn: Ich möchte Sie alle in Finnland, dem "Winterwunderland"begrüßen. Es mag vielleicht während der Wintermonate kalt sein, aberdie Wärme der finnischen Gastfreundschaft sorgt dafür, dass Sie sichsofort willkommen fühlen.Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Finnland in jederJahreszeit eine Reise wert ist. Finnland ist rund ums ganze Jahr einsehenswertes Reiseziel.Was macht den besonderen Charme Finnlands aus?Olli Rehn: Ich würde sagen, das sind die Kontraste. Zum einen istFinnland ein Land mit unzähligen Seen, Wäldern, Fjells und Archipelen- es hat eine der unberührtesten Naturlandschaften Europas. Bei unsgibt es reine Luft zum Atmen und eine Natur, die zu zahlreichenAktivitäten und Erlebnissen einlädt. Finnland liegt an erster Stelledes Environmental Performance Index 2016 (EPI), der die ökologischeLeistungsbilanz der grünsten Länder der Welt darstellt undvergleicht.Der zweite Punkt ist, dass Finnlands authentische und einzigartigeKultur von modernem Design bis hin zu Heavy Metal Musik reicht.Finnisches Design lässt sich nicht nur betrachten, sondern erleben.Dieses Erlebnis beginnt bereits, wenn Sie am Flughafen Vantaa inHelsinki aus dem Flugzeug steigen, begleitet Sie überall und bleibtIhnen noch lange erhalten, nachdem Sie Finnland wieder verlassenhaben.Unsere Hauptstadt Helsinki ist eine kompakte, pulsierende undangesagte Stadt mit ästhetischer Architektur, urbanen Events, Kulturund Shoppingmöglichkeiten und nicht zu vergessen, unserer kreativenund lebendigen Restaurantszene. Nur ein Beispiel ist der Tag derRestaurants, an welchem einfach jeder ein Restaurant eröffnen kann,wo er will. Und letztlich ist Finnland auch ein modernes undinnovatives Land, das einfach gut funktioniert.Was ist Ihr ganz persönlicher Tipp für ausländische Besucher inFinnland? Was sollte man bei einem Besuch Ihres Landes unbedingterlebt haben?Olli Rehn: Ich finde, jeder sollte einmal einen entspanntenAufenthalt in einer Hütte am See mit herrlichem Ausblick genießen.Das Leben in einem kleinen Landhaus ist aus dem finnischen Sommernicht wegzudenken und die meisten Sommeraktivitäten wie Angeln,Schwimmen und Saunabesuche haben mit Wasser zu tun. Wir nutzen dieSauna, um uns zu entspannen, die Ruhe zu genießen, unsere Gedanken zusammeln oder um die aktuellsten Neuigkeiten auszutauschen.Was heißt "Guten Appetit!" auf Finnisch und welche einheimischenGerichte würden Sie persönlich einem Freund und Gast anbieten?Olli Rehn: Wir sagen: Hyvää ruokahalua! In Finnland gehört dieregionale Küche einfach zu einem qualitativ hochwertigenTourismusangebot dazu. Sie macht uns sogar zu einem nochattraktiveren Ziel für Touristen. Denn in Hinblick auf Reinheit zähltdie finnische Küche zu den besten Europas.Ich würde eine Maräne, oder wie wir Finnen sagen "muikku"empfehlen. Sie ist ein sehr schmackhafter kleiner Fisch und einunbedingtes Muss bei jedem Besuch in der Saimaa-Region oder derfinnischen Seenplatte. Die Maräne wird in der Pfanne zubereitet odergeräuchert und zergeht geradezu im Mund. Dieser Fisch ist eineköstliche Mahlzeit, die man am besten als Snack oder Vorspeisegenießt. Auch der Rogen der Maräne ist eine sehr beliebteDelikatesse.Ein weiterer Ort, an dem finnisches Superfood gedeiht sind dieWälder. Hier findet man traditionelle Zutaten wie Blaubeeren undWildpilze. Beides reicht schon, um Ihnen eine cremigePfifferling-Suppe und eine Blaubeertorte zum Nachtisch anzubieten.2017 feiert Finnland mit einer Vielzahl von Festen undVeranstaltungen den einhundertsten Jahrestag seiner Unabhängigkeit.Welche kulturellen Highlights erwarten den ausländischen Besucher indiesem Festjahr in Finnland?Olli Rehn: Das Motto im Jubiläumsjahr der finnischenUnabhängigkeit lautet: "Gemeinsam". Dementsprechend ist das Programm'Finnland 100' eine Gemeinschaftsleistung des finnischen Volks undder Freunde Finnlands. Aktuell sind bereits fast 3.000 offiziellekleinere und größere 'Finnland 100'-Events angemeldet und die Zahlnimmt ständig weiter zu. Lassen Sie mich nur einige davon aufzählen:Die Schnee-Tango-Weltmeisterschaft am 4.2.2017 in TampereEin Tango-Wettbewerb, der mitten im Winter auf dem verschneitenZentralplatz in Tampere stattfindet.(https://www.hurmio.fi/lumitango/snowtango2016)Die Eröffnung des Mumintal-Museums am 17.6.2017 in TampereDas einzige Mumin-Museum der Welt öffnet in derVeranstaltungshalle von Tampere seine Pforten zu einer Ausstellungder Originalkunstwerke von Tove Jansson. Die Tampere-Halle beherbergtaußerdem eine internationale Mumin-Bibliothek und einen Souvenirshop.(https://muumimuseo.fi/ )Das Finnish Sauna FestivalDas größte Saunafestival der Welt vom 8.-11.6.2017 in Helsinki,vom 15.-18.6.2017 in Turku und vom 10.-13.8.2017 in Jyväskylä. Beidiesem Event wird es 40 unterschiedliche Arten von Saunen, eineRiesensauna für 250 Personen, Sauna-Yoga, Sauna-Pilates und jedeMenge gutes Essen geben. Abgerundet wird das Ganze von der Musikfinnischer Top-Künstler. (www.saunafestival.fi)Das größte Dorffest der Welt100 Tage vor dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Finnlands, wirdsich vom 25. bis 27. August 2017 ganz Finnland beim größten Dorffestder Welt versammeln und miteinander essen. Hunderte von Akteuren ausder finnischen Lebensmittelbranche organisieren spezielle Dorffestein Nationalparks, unter freiem Himmel, in Garnisonen, in Schulen undRestaurants. Ziel der Veranstaltung "Let's Eat Together" ist es, eineKultur des gemeinsamen Essens und Teilens zu fördern - es ist eineMöglichkeit, neue Wege zu finden, um unsere einzigartige Esskultur zugenießen und gemeinsam Mahlzeiten miteinander zu teilen.Wie wichtig ist der Tourismus in Finnland?Olli Rehn: In den vergangenen Jahren hat der Tourismus in Finnlandstark zugenommen und ist viel schneller international geworden alsandere Branchen. Mittlerweile hat er sich zu einem bedeutendenExportsektor und Arbeitgeber entwickelt. Seit mehreren Jahren beträgtdie gesamte Wertschöpfung unserer Tourismusbranche über 14 MilliardenEuro und es besteht weiteres Wachstumspotential. Bis zum Jahr 2025soll die 20 Milliarden Euro-Grenze erreicht werden.Die Anzahl der internationalen Reisenden hat sich seit 2000verdoppelt und 2014 tätigten Touristen aus der ganzen Welt Ausgabenin Höhe von 4,1 Milliarden Euro in Finnland. Der direkte Beitrag desTourismus zur finnischen Wirtschaft belief sich auf 4,4 MilliardenEuro. Das entspricht 2,5 Prozent des finnischen Bruttoinlandsproduktsund ist höher als beispielsweise der Beitrag der Nahrungsmittel- undGetränkebranche oder der Holzverarbeitungsindustrie.In der Tourismusbranche sind 140.000 Menschen beschäftigt, dassind 5,6 Prozent aller Erwerbstätigen. Außerdem ist der Tourismuseine wichtige regionale Branche mit ebenfalls sehr wichtigenMultiplikatoreneffekten auf andere Sektoren, wie etwa Bauwirtschaft,Transport und Handel.Die größten Märkte für unseren Tourismus sind die NachbarländerRussland und Schweden, gefolgt von Deutschland und dem VereinigtenKönigreich. Den größten Anstieg verzeichneten die Übernachtungenchinesischer Besucher: 2015 nahmen sie im Vergleich zu 2014 um 41,3Prozent zu.Finnland ist nicht nur ein bedeutender Anlaufpunkt fürKreuzfahrtschiffe, sondern auch einer der wichtigstenProduktionsstandorte für Kreuzfahrtschiffe. Wie wichtig ist dasKreuzfahrtgeschäft für Finnland?Olli Rehn: Die finnischen Schifffahrtsgesellschaften sind dank deshistorischen Höchststands in der Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffenund Passagierfähren in den nächsten zehn Jahren für weiteresExportwachstum gut aufgestellt. 2010-2014 stiegen die Umsätze derBranche um 23 Prozent auf 7,9 Milliarden und bereits jetzt gehen 90Prozent der Produkte und Dienstleistungen in den Export.Die Stärke des finnischen Schifffahrtssektors besteht in derEntwicklung der größten Kreuzfahrtschiffe und Passagierfähren, derFähigkeit der führenden Firmen, schlüsselfertige Lieferungenanzubieten sowie der über 1.000 Subunternehmer im maritimen NetzwerkFinnlands. Außerdem werden rund 60 Prozent der größtenLuxus-Kreuzfahrtschiffe der Welt in Finnland entwickelt oder gebaut.2015 besuchten fast 450.000 Kreuzfahrtpassagiere Finnland. DieHöhe ihrer Direktausgaben belief sich auf 627 Millionen Euro unddurch sie wurden rund 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Im Sommer 2016liefen 240 Kreuzfahrtschiffe Helsinki an. Die meisten Besucher kamenaus Deutschland.Die finnische Region Lappland ist das sagenumwobene Heimatland desWeihnachtsmanns und eines der beliebtesten Winterziele Europas. Waswürden Sie einem ausländischen Besucher in Lappland empfehlen?Olli Rehn: Ich würde eine Fahrt mit dem Hundeschlitten oder eineRentier-Safari empfehlen und im Anschluss daran ein Abendessen amLagerfeuer und eine Übernachtung in einer Schneeburg oder einemEis-Iglu. Und für Kinder ist natürlich ein Besuch im Dorf desWeihnachtsmanns ein absolutes Muss!Weitere Informationen und Bilder bekommen Sie unter:http://ots.de/3wWv1Pressekontakt:Evangelos GeorgiouManager Newsdesk/Media Relations International MarketsKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6083evangelos.gergiou@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell