Winterwanderung mit südamerikanischem Flair - BILD

Lama-Trekking im Montafon vereint Entschleunigung, Genuss undGeschichteSchruns (ots) - All jene, die auf der Suche nach einemunvergesslichen Ausflug für die ganze Familie sind, werden imMontafon fündig. Eine Wanderung in Begleitung von Lamas stehtschließlich nicht jeden Tag auf der Agenda. Das Abenteuer mit demerfahrenen Lama-Halter Horst Kuster aus Bartholomäberg startet stetsum 15 Uhr. Während sich die Wanderer mit einem Punsch aus derFeuerschale aufwärmen, macht der Lama-Führer - auch "Llamero" genannt- die Gäste mit seinen haarigen Freunden Pedro, Amadeus, Shorty,Wilson und Sandro bekannt."Die Tiere sind sehr sensibel, ruhig und -man mag es kaum glauben - seit 17 Jahren habe ich keines meiner Lamasjemals spucken gesehen", betont Horst.Nach dem Kennenlernen startet die eineinhalbstündige Wanderung zumPanoramagasthof Kristberg. "Die Teilnehmer können dabei die Tiere ander Leine begleiten und mit ihnen durch die wildromantischeLandschaft laufen", sagt Horst und fügt hinzu: "Während der Wanderunghalten sie meist mehrmals inne - die Sanftheit der Tiere istansteckend. Sie entschleunigen und erden ungemein."Im Gasthof können sich die Ausflügler stärken, bevor ein weitererHöhepunkt aufwartet: Bei einer Führung durch die St.Agatha-Bergknappenkapelle - ihres Zeichens älteste Kirche der Region,erfahren die Teilnehmer alles über die Geschichte des Bergbaus imMontafon. Hier wurden nämlich jahrhundertelang Rohstoffe wie Eisen,Kupfer oder Silber abgebaut und die gotische Kapelle steht mit demeinst florierenden Bergbau in besonders engem Zusammenhang.Gegen 20:30 Uhr macht sich die Abenteuergruppe auf den Rückweg inRichtung Bartholomäberg. "Wenn uns an diesem Winterabend auch nochder Mondschein begleitet, war der Ausflug rundum perfekt", fügt Horsthinzu. Die einzigartigen Erinnerungen bleiben den Teilnehmern aberauch ungeachtet dessen für immer.Weitere Informationen: montafon.at/lama-trekking