Winterurlauber müssen mit Stau rechnen / ADAC Stauprognose für das Wochenende 21. bis 23. Februar

München (ots) - Autofahrern steht eines der heißesten Stauwochenenden des erstenHalbjahres bevor. In Bayern und Teilen Baden-Württembergs sowie in der Mitte unddem Süden der Niederlande beginnen Faschings- bzw. Frühjahrsferien. VieleUrlauber, Tages- und Wochenendausflügler sind auf den Strecken in Richtung Alpenunterwegs. Doch auch auf der Rückreise aus dem Skiurlaub sollte manVerzögerungen einplanen, da in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Rheinland-Pfalzund im Norden der Niederlande die Ferien enden. Immer mehr Tagestouristen undWinterurlauber, die an keine Ferientermine gebunden sind, sind ebenfalls mit vonder Partie.Am Freitag liegt die größte Staubelastung in der Zeit von 13 bis 19 Uhr. Wer amSamstag in den Faschingsurlaub aufbricht, sollte erst am späten Nachmittaglosfahren, da es die längsten Staus zwischen 10 und 16 Uhr gibt. Die bestenChancen ohne größere Störungen ans Ziel zu kommen, bestehen am Sonntag.Zu den staugefährdeten Strecken zählen:- A1 Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund- A3 Würzburg - Nürnberg - Passau- A4 Erfurt - Dresden - Görlitz- A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg -Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 München - Nürnberg - Berlin- A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A81 Stuttgart - Singen- A93 Inntaldreieck - Kufstein- A95 / B2 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 München - Lindau- A99 Umfahrung MünchenDie Skiurlauberkarawane zieht sich an diesem Wochenende auch durch diebenachbarten Alpenländer. Zu den staugefährdeten Strecken zählen:- Österreich: A1 West-, A10 Tauern-, A12 Inntal-, A13Brenner-, A14 Rheintalautobahn, B179 Fernpass-Route sowiedie Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen- Italien: A22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-, Grödner- undGadertal und in den Vinschgau- Schweiz: A2 Gotthard-Route, die A1 St. Gallen - Zürich - Bern unddie Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands,desWallis und der ZentralschweizAn den drei Autobahnübergängen Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg- München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) kann es bei der Einreisenach Deutschland Wartezeiten von bis zu einer Stunde geben.