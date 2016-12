Alpine Lebenslust und ganzheitlicher Genuss im Herzen von SkiamadéFlachau (ots) - Winterurlaub in der Salzburger Sportwelt und imHerzen von Ski amadé verspricht Lebenslust pur: Die 760Pistenkilometer von Ski amadé - dem größten Skiverbund Österreichs -gehören zu den bestpräparierten des Landes. Nach genialen Schwüngenim Schnee genießen Wintersportler das süße Leben auf den 120Skihütten. Am Abend locken cooles Après-Ski, moderne SPAs, dieErlebnistherme Amadé, Fun-Sportarten, romantische Kutschenfahrten undFackelwanderungen sowie drei Haubenrestaurants. Genächtigt wird inmodernen Alpenchalets, stylischen Hideaways und Wellnesshotels.Weite Schwünge über herrliche Pisten ziehen, bei House-Music dasAprès-Ski einläuten und abends im ?private SPA? abtauchen: So könnteer aussehen, der Urlaubstag voll alpinem Lebensgefühl und einem Hauch"dolce vita". Die Wintersportorte der Salzburger Sportwelt - Flachau,Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt,Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos - sind ein ganz besonderesFleckchen Erde: 250 Pistenkilometer, 100 Lift- und Berganlagen, 25Ski- und Snowboardschulen, vier Snowparks und Funslopes sowie über120 Skihütten verwöhnen Wintersportler auf höchstem Niveau.Zwtl.: Hier kocht unter anderem Johanna MaierDer ganzheitliche Genuss spielt in der Salzburger Sportwelt eineherausragende Rolle: So freuen sich Frühaufsteher über einPistenfrühstück nach den ersten Abfahrten. Einige der Skihütten sindfür ihre Küche weit über die Grenzen hinaus bekannt. Mit demZinnkrügel in St. Johann (2 Hauben), dem Café-Restaurant Aichhorn inKleinarl (3 Hauben) und Johanna Maier in Filzmoos (3 Hauben) gibt esdrei Gourmetrestaurants in der Region. Und auch die Mitbringselzeugen von gutem Geschmack, wie etwa die preisgekrönten Edelbrände,Whisky, Rum und Gin vom Mandlberggut.10.01.2017 - AUDI FIS Skiweltcup Flachau Damen Nachtslalom14./15.01.2017 - AUDI FIS SKI Weltcup Zauchensee Damen Abfahrt &alpine Kombi14. - 21.01.2017 - 38. Internationale DOPGAS Balloon Trophy inFilzmoosBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Salzburger SportweltAndrea Zuljan, MBA5542 Flachaua.zuljan@salzburgersportwelt.comTel. +43 6457 2929Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4701/aom*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT***TPT0001 2016-12-22/09:00Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell