Winterurlaub: am liebsten in der Berghütte / Rund 63 Prozent der Bundesbürger zieht es in ländliche Gefilde - Flüssiggas sorgt für behagliche Wärme

Berlin (ots) - Rund 63 Prozent der Deutschen machen gerneWinterurlaub in einer Unterkunft fernab des städtischen Trubels - sodas Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Kantar TNS im Auftragdes Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG).40,3 Prozent der Befragten entschieden sich dabei für dieromantisch-rustikale Variante: Sie würden ihren Winterurlaub amliebsten in einer urigen und gemütlichen Hütte in den Bergenverbringen. 22,4 Prozent der Umfrageteilnehmer zieht es ebenfallsaufs Land - sie bevorzugen jedoch ein schönes und komfortables Hotel.Kantar TNS befragte hierzu Mitte Dezember 1.002 Bundesbürger ab 14Jahren.Ob Berghütte oder idyllisch gelegenes Hotel: In vielen Fällen istes Flüssiggas, das als Heizenergie im ländlichen Raum für behaglicheWärme sorgt. Der emissionsarme Energieträger ist leitungsungebundenund kann per Tankwagen problemlos an jeden Ort transportiert werden.Damit ist Flüssiggas jenseits des Erdgasnetzes eine attraktiveAlternative für die Wärmeerzeugung, von der viele Urlaubsunterkünfteaußerhalb der urbanen Ballungsräume profitieren.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetztPressekontakt:Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell