Winterurlaub 2018/19: DER Touristik senkt Preise für Fernreisen (FOTO)

Köln/Frankfurt (ots) -- Fernreisen je nach Ziel über zehn Prozent günstiger- Frühbucherrabatte bis 55 Prozent- Größeres Angebot in Nordafrika und Sonnenzielen weltweit- Winterprogramm so früh buchbar wie nie- Rundreisen-Offensive - "Klasse statt Masse"Kunden der DER Touristik Deutschland haben bei Reisebuchungen fürdie Wintersaison 2018/19 vier entscheidende Vorteile: Deutlichgünstigere Fernreisen, ein größeres Angebot in beliebtenWinterzielen, individuellere Rundreisen und hohe Frühbucherrabattemit Sparvorteilen von bis zu 55 Prozent. Dies teilte das Unternehmenzu Beginn der Buchungsphase für Winterurlaub mit.Die zur REWE Group gehörige DER Touristik Deutschland mit ihrenVeranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen,Travelix und ADAC Reisen bringt bereits seit Anfang März Reisen fürden kommenden Winter schrittweise auf den Markt. Verbraucher könnensowohl im Reisebüro als auch online aktuell rund 10.000 Produkte inaller Welt buchen. "Unsere Kunden planen vor allem einmaligeReiseerlebnisse immer früher - darunter Fern- und Rundreisen. Auchbesonders beliebte Badeziele, die in vier bis fünf Flugstundenerreichbar sind, werden jetzt schon gut gebucht", erklärt RenéHerzog, CEO der DER Touristik Central Europe.Die Vorteile der zeitigen Reiseplanung liegen auf der Hand:Wunschhotel, Wunschzeitraum und Frühbucherangebote mit hoherPreisersparnis sind dann noch verfügbar. Den mit 55 Prozent höchstenRabatt bietet die DER Touristik für ein Hotel auf Mauritius, das TheWestin Turtle Bay Resort & Spa.Fernreisen werden günstiger - Nordafrika und Türkei nahezupreisstabilFernreisen sind im Winterhalbjahr bei den Deutschen besondersbeliebt und werden bei der DER Touristik in der kommenden Saisongünstiger, wie René Herzog verrät: "Über all unsere Marken hinwegsenken wir die Winterpreise für Fernreisen. Je nach Zielgebiet sparenUrlauber weit mehr als zehn Prozent." Während der Reisepreis für dieVereinigten Arabischen Emirate um 15 Prozent fällt, wird Urlaub inden USA zehn Prozent günstiger. Bei einem Skiurlaub in Kanada sparendie Gäste sieben Prozent, die Malediven vergünstigen sich um siebenProzent. Für einen Karibik- und Thailandurlaub senkt die DERTouristik die Preise um fünf Prozent.Während Tunesien- und Türkei-Urlaub so günstig bleiben wie imvergangenen Winterhalbjahr, steigen die Preise für Ferien in Ägyptenum ein Prozent, auf den Kanaren und Madeira um rund zwei Prozent.Vergrößertes Angebot: Fernziele, Nordafrika, NordeuropaDie DER Touristik erweitert ihr Winterprogramm insbesondere inSonnendestinationen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fernreisen.Eines der wichtigsten und derzeit beliebtesten Fernziele desReiseanbieters ist die Nordküste der Dominikanischen Republik. Hierbaut das Unternehmen seine Marktführerschaft deutlich aus und bietetzur Wintersaison ein noch größeres Hotelangebot an sowie drei neueVollcharter-Flüge mit Eurowings ab Düsseldorf. Diese steuern denUrlaubsort Puerto Plata im Nordwesten und die Halbinsel Samaná imNordosten der Karibikinsel an. Außerdem erweitert die DER Touristikin Mexiko ihr Rundreise- und Hotelangebot, vergrößert dasHotelprogramm in Thailand um 24 Häuser und baut auf den Malediven dasLuxussegment aus.Beliebt bei deutschen Urlaubern sind zudem Badeziele inNordafrika. "Tunesien als Winterdestination punktet mit einer kurzenAnreise, niedrigen Preisen und Sonnengarantie", erklärt René Herzogeinige Vorzüge des Landes, das in den vergangenen Monaten in derGunst der DER Touristik-Gäste immer weiter stieg. "Wir setzen auchfür die kommende Wintersaison auf Tunesien und rechnen mit einemerneut kräftigen Gästeplus." Entsprechend bieten die Veranstalterzehn Prozent mehr Hotels auf Djerba und dem tunesischen Festland an.Auch in Ägypten wappnet sich die DER Touristik für eine steigendeNachfrage, nachdem bereits die letzte Wintersaison mit einem starkzweistelligen Wachstum sehr erfolgreich verlaufen war. Für daskommende Winterhalbjahr nimmt das Unternehmen 16 neue Häuser insProgramm und legt Vollcharter-Verbindungen ans Rote Meer auf.Neuigkeiten hält die DER Touristik auch für Schneefans bereit: DasAngebot an Aktivpaketen in Finnland, einzigartigen Unterkünften inden Nordischen Ländern und Rundreisen auf Island wächst. Damit greiftder Veranstalter einen allgemeinen Winterreisetrend auf: Zuletztstark steigende Buchungszahlen für Nordeuropa zeigen, dass neben demklassischen Skiurlaub andere Schnee-Erlebnisse als Reisemotiv immerstärker an Bedeutung gewinnen.Flugsituation entspannt sichGute Aussichten gibt es für Flugreisende: Die Turbulenzen imFlugbetrieb infolge der Insolvenzen von Air Berlin und Niki habenzwar die Flugplanung für den Sommer 2018 erschwert, doch für denkommenden Winter gibt René Herzog Entwarnung: "Die Flugsituation wirdsich mit den Winterflugplänen deutlich entspannen, was sich imÜbrigen günstig auf die Preise auswirken dürfte. Insgesamt erwarteich, dass es mehr als genug Flugverbindungen für beliebte Urlauszielegeben wird."Rundreisen-Marktführer setzt auf Individualisierung: "Klasse stattMasse"Zur Wintersaison startet die DER Touristik eine umfassendeRundreise-Offensive. Mit über 2.600 Produkten Marktführer fürRundreisen rücken die konzerneigenen Veranstalter die verändertenKundenbedürfnisse in den Fokus und überarbeiten nach und nach dasRundreise-Programm. "Der Individualisierungstrend macht auch speziellvor Rundreisen nicht Halt. Immer mehr Kunden bevorzugen das Reisen inkleineren Gruppen mit wenigen Teilnehmern. Kurz: Der Trend geht zuKlasse statt Masse. Darauf setzen wir jetzt bei vielenRundreise-Angeboten", so René Herzog.Dementsprechend baut die DER Touristik ihr Angebot an Privatreisenweiter aus. Vor allem in Thailand, Sri Lanka oder Bali wird es nochmehr Touren geben, bei denen die Gäste gegen einen Aufpreisindividuell mit einem Fahrer das Land erkunden können. Auch dieTeilnehmerzahl von Kleingruppenreisen wird reduziert. So werden inZukunft nur maximal 14 Gäste in einer Kleingruppe unterwegs sein. Einweiterer Fokus liegt auf den ganz individuell ausgearbeitetenRundreisen, bei denen der Kunde à-la-carte sein Reiseprogramm ganzfrei nach persönlichen Wünschen zusammenstellt.Hintergrund:Zur DER Touristik Deutschland gehören die ReiseveranstalterDertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen undTravelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien,Studienreisen, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisenzu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland istTeil der DER Touristik Group.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führendenReisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören 132 Firmen, ihrGesamtumsatz lag 2016 bei 6,3 Milliarden Euro. Die DER TouristikGroup ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.300Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 7,1Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten.Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni undHelvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours inOsteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien undFrankreich. Hinzu kommen 2.400 Reisebüros - darunter der deutscheMarktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER TouristikGroup zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eineFluglinie und Zielgebietsagenturen in 56 Destinationen. WeitereInformationen unter www.dertouristik.com.Pressekontakt:PressekontaktUnternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell