Winterstart in Saalbach: Die lässigsten Musikfestivals der Alpen

Saalbach-Hinterglemm (ots) - BERGFESTival von 06. - 08. Dezember // Rave on Snowvon 12. - 15. DezemberMit einem "fetten" Line-Up startet Saalbach Anfang Dezember wieder in dieWintersaison. Mit Fettes Brot, Labrassbanda, Johnossi, Eskimo Callboy, VodooJürgens, Mavi Phoenix und vielen anderen geht es von 06. bis 08. Dezember wiederrund im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Alle Jahre wiederkündigt sich außerdem nicht nur das Christkind lautstark an. Auch das Rave onSnow bereitet sich für die 26. Edition vor. Mit über 60 DJs auf 13 Floors undüber 50 Stunden Party wird die Skisaison im Glemmtal von 12. bis 15. Dezembermit bebenden Bässen eingeläutet.Anfang Dezember - Festival Saison längst vorbei?! Nicht in Saalbach Hinterglemm,denn hier geht sie bereits seit einigen Jahren in die Verlängerung. Locationsmit Panoramablick mitten im lässigsten Skigebiet der Alpen, Line Ups vomFeinsten und je 6.000 Besucher läuten beim BERGFESTival und Rave on Snow inSaalbach Hinterglemm die Wintersaison ein.Von der Piste zur PartyWer das BERGFESTival noch nicht kennt, kann sich auf ein Winteropening derbesonderen Art freuen. Noch bevor die ersten Bands beim BERGFESTival loslegenmal eben ein paar Spuren in den Schnee ziehen? Kein Problem! Am Nachmittag wirdhier auf 1.500 Metern Seehöhe gefeiert bevor es dann am Abend direkt zurMainstage geht. Wenn hier die Lautsprecher verstummen bedeutet das aber nochlange nicht das Ende der Nacht: Noch weitere fünf Locations inklusive Live Actsstehen auf dem Programm.Großartige Künstler und einzigartige Locationsstehen auch beim Rave on Snow auf dem Timetable. 50 Stunden lang wird hier auf13 Floors - sei es auf dem 2.000 Meter gelegenen Schattberg Gipfel, derunterirdischen Garage, dem Centercourt oder in einem der Clubs in SaalbachHinterglemm - gefeiert. Und zwar zu DJs wie Pan-Pot, Felix Kröcher, MatthiasTanzmann, Butch, Aka Aka, Moonbootica, Matthias Kaden, Karotte, Anna Reusch,Kerstin Eden und 50 weiteren.Infos, Tickets und das komplette Line Up unter www.berg-festival.com bzw.www.raveonsnow.comsaalbach.com saalbach.com (https://www.saalbach.com/de)Kontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse & PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell