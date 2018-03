Wintersportfinale 2017/2018 live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Endspurt der Wintersportsaison 2017/2018: Für Biathleten,Skiflieger und Nordische Kombinierer stehen in den kommenden Tagendie Weltcup-Finals auf dem Programm - und das ZDF ist vom 22. bis 25.März live dabei.Los geht's am Donnerstag, 22. März 2018, mit dem10-Kilometer-Sprint der Herren beim Weltcup-Finale der Biathleten imrussischen Tjumen. "ZDF SPORTextra" überträgt live von 14.15 bis16.00 Uhr. Alle weiteren Wettbewerbe in der westsibirischen Stadtwerden an den Folgetagen im ZDF-Programm zu sehen sein. Neben demSprintrennen der Biathlon-Damen präsentiert das ZDF am Freitag, 23.März 2018, von 14.15 bis 17.00 Uhr, mit einer Zusammenfassung der Kürder Paare bei der Eiskunstlauf-WM in Mailand und dem ersten von dreiSpringen beim Skiflug-Weltcup-Finale auf der spektakulärenGroßschanze von Planica Höhepunkte des Wintersports.Ein attraktives Programm verspricht auch die lange Sendestreckevon "ZDF SPORTextra" am Samstag, 24. März 2018: darunter derTeamwettbewerb der Skiflieger in Planica, das Weltcup-Finale derNordischen Kombinierer in Schonach sowie dieBiathlon-Verfolgungsrennen der Herren und Damen in Tjumen. Dazukommen eine Zusammenfassung der Kür der Damen von der Eiskunstlauf-WMin Mailand und das Weltcup-Finale der Skisprung-Damen in Oberstdorf.Auch am Sonntag, 25. März 2018, findet die ZDF-Wintersportreise andenselben Weltcup-Orten ab 10.30 Uhr ihre Fortsetzung. Unter anderemmit dem zweiten Einzelspringen im slowenischen Planica und den beidenMassenstartrennen der Biathleten in Tjumen.An beiden Tagen führt Katrin Müller-Hohenstein aus demZDF-Sendezentrum durch das umfangreiche Wintersportprogramm.Die ZDF-Wintersportsendezeiten in der Übersicht:Donnerstag, 22. März 201814.15 - 16.00 Uhr: Biathlon-Weltcup Tjumen, Sprint HerrenFreitag, 23. März 201814.15 - 17.00 Uhr: Biathlon-Weltcup Tjumen, Sprint Damen;Eiskunstlauf-WM Mailand, Kür der Paare; Skifliegen Planica, EinzelSamstag, 24. März 20189.50 - 17.00 Uhr: u.a. Skifliegen Planica, Team; Nord. KombinationSchonach; Biathlon Tjumen, Verfolgung Herren u. DamenSonntag, 25. März 201810.30 - 17.00 Uhr: u.a. Skifliegen Planica, Einzel; Biathlon Tjumen,Massenstart Herren u. Damen; Eiskunstlauf-WM Mailand, EistanzPressemappe: ly.zdf.de/JZF/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell