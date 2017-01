Wintersport live im ZDF / Biathlon in Oberhof und vieles mehr (FOTO)

Mainz (ots) -Die Schneedepots sind voll - der erste Biathlon-Weltcup des neuenJahres mit insgesamt sechs Rennen an vier Wettkampftagen findet imthüringischen Oberhof statt. Das ZDF sendet von Donnerstag, 5. Januar2017, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 8. Januar 2017, 10.15 Uhr, täglichlive. In den mehrstündigen Sendestrecken bietet das ZDF weitereWintersport-Highlights wie das Abschlussspringen derVierschanzentournee oder die Tour de Ski-Finals.Im vergangenen Jahr mussten die Skijäger aufgrund von Schneemangelnoch kurzfristig von Oberhof nach Ruhpolding in Bayern umziehen -doch zum Auftakt 2017 richten sich die Blicke der Biathlon-Fanswieder auf den Hauptkamm am Thüringer Wald. Für den Weltcup inOberhof haben 32 Nationen Athletinnen und Athleten gemeldet - dasdeutsche Team ist mit sieben Biathletinnen (neben derWeltcup-Führenden Laura Dahlmeier noch mit Miriam Goessner, MarenHammerschmidt, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Nadine Horchlerund Franziska Preuss) und mit sechs Biathleten vertreten (neben demderzeit Bestplatzierten Simon Schempp noch mit Matthias Bischl,Benedikt Doll, Florian Graf, Erik Lesser und Arnd Pfeiffer).Los geht es live im ZDF mit dem 10-Kilometer-Sprint der Herren,den das ZDF am Donnerstag, 5. Januar 2017, ab 14.00 Uhr, überträgt(Live-Reporter: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, Moderation:Alexander Ruda und Experte Sven Fischer). Bis 19.00 Uhr berichtet"ZDF SPORTextra" zudem über den Slalom der Herren imSki-Alpin-Weltcup in Zagreb über den Rodel-Weltcup am Königssee unddie Qualifikation des Vierschanzentournee-Springens in Bischofshofen.Am Freitag, 6. Januar 2017, geht es ab 12.55 Uhr weiter, dannzunächst mit der Tour de Ski im Langlauf-Weltcup. Der7,5-Kilometer-Sprint der Biathletinnen in Oberhof ist ab 14.05 Uhrlive zu sehen, das finale Springen der Vierschanzentournee rückt ab16.35 Uhr in den Live-Fokus.Und auch am kommenden Wochenende bietet sich denWintersportfreunden ein vielfältiges Programm im ZDF: Am Samstag, 7.Januar 2017, von 10.20 Uhr bis 18.00 Uhr, und am Sonntag, 8. Januar2017, von 10.15 Uhr bis 18.00 Uhr, sind neben den Verfolgungs- undMassenstartrennen im Biathlon-Hotspot Oberhof auch die anderenWeltcup-Ereignisse in Ski alpin, Langlauf, Nordischer Kombination,Skeleton, Bob, Rodeln und Eisschnelllauf im ZDF zu sehen. Und unterZDFsport.de finden die Zuschauer dann alle weiteren Infos und Videoszum Nachverfolgen der verschiedenen Wettkämpfe.Pressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell