Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -"Der Bergdoktor" ist zurück: Am Donnerstag, 3. Januar 2019, 20.15Uhr, zeigt das ZDF das Winterspecial "Preis des Lebens". Neben HansSigl in der Titelrolle spielen Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner,Ronja Forcher sowie in Episodenrollen Nadeshda Brennicke, StephanKampwirth, Frederik Götz und Sina Tkotsch. Eine Woche später, abDonnerstag, 10. Januar 2019, 20.15 Uhr, starten sieben neue Folgender erfolgreichen ZDF-Serie. Alle acht Filme sind jeweils einen Tagvor Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.Im Serienspecial "Preis des Lebens" (Regie: Florian Kern)unternehmen Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht)mit alten Freunden, dem Ehepaar Hermine (Nadeshda Brennicke) undHeiko (Stephan Kampwirth), eine gemeinsame Skitour. Dabei werden sievon einer Lawine überrascht. Hermine und der ihr fremde Tom (FrederikGötz) aus Ellmau werden verschüttet. Die beiden harren in einemeisigen Hohlraum aus, nach einer verzweifelten Suche können siegerettet werden. Vor allem für Hermine hat das traumatische ErlebnisFolgen: Mehrfach treten Herzrhythmusstörungen auf, die sich nur inAnwesenheit von Tom beruhigen. Durch die gemeinsam erlebteExtremsituation haben die beiden Gefühle füreinander entwickelt. FürMartin als Freund und Arzt ist es keine leichte Aufgabe, Hermine undihrem Mann Heiko zu helfen.In der erste Folge der neuen Staffel mit dem Titel "Ein neuerAnfang" (Regie: Jorgo Papavassiliou) ist Martin froh, Tochter Lilli(Ronja Forcher) an seiner Seite zu haben, als er nach demüberraschenden Tod von Roman Melchinger (Siegfried Rauch) erstmalswieder die Praxis betritt. Eine 50-jährige Patientin (ValerieNiehaus) braucht nach einem Schwächeanfall seine Hilfe: Sie istunerwartet schwanger, und der Vater des Kindes ist nicht der Ehemann;zudem geben ihre Blutwerte Anlass zur Besorgnis. Privat wird derÄrger zwischen den Grubers und Onkel Ludwig (Christian Kohlund) immergrößer: Er fordert seinen Erbteil am Gruberhof ein.In weiteren durchgehenden Rollen spielen Natalie O'Hara, MarkKeller und Rebecca Immanuel. Neu dabei ist ab der zweiten FolgeAndrea Gerhard als Sprechstundenhilfe.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derbergdoktorPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/der-bergdoktor-2/Sendungsseite: https://zdf.de/serien/der-bergdoktorhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell