“Wintersonne”: Erster Winterweitwanderweg auf der Inspirationsplattform für sanften Wintertourismus

Villach (ots) -Zu den Trendthemen Skitour, Schneeschuhwandern, Langlaufen und Winterwandern kommt in dieser Wintersonne-Saison ganz neu das Weitwandern im Winter dazu.Mit "Wintersonne (https://www.ots.at/redirect/wintersonne)" präsentieren Österreichs Wanderdörfer seit 3 Jahren kuratierte Vorschläge und Inspiration für alle, die sich für sanften Wintertourismus begeistern und in ihrem Winterurlaub nicht oder nicht nur skifahren möchten. Jetzt greift Wintersonne zusätzlich den Trend Weitwandern auf und präsentiert den ersten Winterweitwanderweg auf seinem Portal.Auf den Spuren der WintersonneWenn die Temperaturen vor Kälte klirren, sich eine weiße Decke über den bunten Herbst gelegt hat und die Tage mit wenigen Stunden auskommen müssen, ist sie von unschätzbarem Wert: die Wintersonne. In den städtischen Tälern schwerer zu finden als auf der Höh', suchen wir sie, um unsere strapazierten Vitamin-D-Speicher mit den nährenden Sonnenstrahlen zu füllen. Mit ihrem Portal "Wintersonne" helfen Österreichs Wanderdörfer allen Suchenden dabei, ihren Wintersonnenmoment zu finden. Egal ob bei einer Winterwanderung, einer Skitour, einer Schneeschuhwanderung, beim Langlaufen oder bei einer Winterweitwanderung.Erster Winterweitwanderweg am PortalIn den letzten Jahren avancierte das Thema Weitwandern zum absoluten Trend im Outdoorbereich. Deshalb haben Österreichs Wanderdörfer beschlossen, dem Thema auf der Plattform "Wintersonne" Raum zu geben. "Wir wissen von den ExpertInnen von weitwanderwege.com, dass die Menschen sich irrsinnig für das Thema begeistern und möchten dazu animieren, auch im Winter wandern zu gehen", erklärt Ulrich Andres, Geschäftsführer von Österreichs Wanderdörfer.Zugegeben, der Begriff "Winterweitwanderweg" ist zwar etwas sperrig. Doch das zugehörige Angebot ist es gewiss nicht. Denn neben perfekter Routenführung lockt man auch mit einem komfortablen Gepäckservice. So warten die Koffer nach jeder Etappe bereits am Zielort, und die WinterweitwanderInnen können sich ganz der freudvollen Suche nach der Wintersonne widmen.18 Winterdörfer für Ruhe und EntspannungFür die Plattform Wintersonne wurden 18 Winterdörfer ausgewählt, die besonderes Augenmerk auf den sanften Wintertourismus legen. Zwar spielt das Skifahren in den meisten Regionen nach wie vor eine zentrale Rolle, doch die Winterdörfer bieten zusätzlich Erholung und Ruhe abseits der Pisten, Wellness-Tempel und Menschenmengen inmitten der Natur. Denn sie liefern traumhafte Möglichkeiten für gemütliche Skitouren (https://www.ots.at/redirect/skitouren), zauberhafte Schneeschuhwanderungen (https://www.ots.at/redirect/schneeschuh), malerische Winterwanderungen (https://www.ots.at/redirect/winterwandern) oder auch Tipps für die schönsten Loipen (https://www.ots.at/redirect/langlaufen1).Noch mehr Inspiration für eine winterliche Auszeit gibt es unter: www.wanderdoerfer.at/wintersonne (https://www.ots.at/redirect/wintersonne)Zur Aussendung inklusive Bildmaterial (https://cloud.graz.tao.at/s/pNGJLEW42pbE93J) (Link)Lust auf eine winterliche Auszeit? Wintersonne finden (https://www.wanderdoerfer.at/wintersonne/?utm_source=presse&utm_medium=landingpage&utm_campaign=wintersonne)