Wintershall steigt in Ergas- und Öl-Produktion in Abu-Dhabi ein

KASSEL/ABU DHABI (dpa-AFX) - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall steigt in die Förderung in den Vereinten Arabischen Emiraten ein.



Man beteilige sich mit zehn Prozent an einer Konzession der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), erklärte das Unternehmen am Montag in Kassel. Es gehe um eine Milliardeninvestition in das größte noch zu entwickelnde Gas- und Ölfeld vor der Küste Abu Dhabis.

Wintershall ist laut Vorstandschef Mario Mehren als Experte für technisch anspruchsvolle Bohrungen und effiziente Feldentwicklung für das Vorhaben qualifiziert. Zu den Kosten für die Beteiligung machte das Unternehmen keine Angaben. Die Verträge zur Erschließung der Rohstoffvorkommen laufen 40 Jahre, die Produktion soll Mitte des nächsten Jahrzehnts mit über 40 Millionen Kubikmetern Erdgas pro Tag starten. Das entspreche umgerechnet dem Strombedarf von mehr als zwei Millionen Haushalten.

Neben Gas seien erhebliche Mengen an Kondensat - ein wertvolles Erdöl

- in den Lagerstätten enthalten. In der höchsten Ausbaustufe würden

täglich über 120 000 Barrel Öl und Kondensat gefördert. Die Konzession könne damit mehr als 20 Prozent zum Erdgasbedarf der Vereinigten Arabischen Emirate beitragen.

Seit 2010 arbeite man daran, den Mittleren Osten zu einer weiteren Wachstumsregion für Wintershall zu entwickeln, sagte Mehren. Bisher liegen die Schwerpunkte des Konzerns in Europa, Russland, Nordafrika und Südamerika./geh/DP/jha