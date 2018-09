Winterreifenpflicht: 73 Prozent der Autofahrer kennen die neuen Bußgeldregeln nicht

Hannover (ots) - Bei Verstößen gegen die Winterreifenpflicht zahltder Fahrzeughalter ein Bußgeld und ein weiteres Bußgeld der Fahrer,wenn Halter und Fahrer nicht identisch sind. Obwohl die Regelungschon seit dem letzten Winter gilt, haben drei Viertel der Autofahrer(73 Prozent) davon noch nie etwas gehört. Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Befragung des Marktforschungsinstitut INSA-CONSULERE,durchgeführt im Auftrag des Reifenspezialisten reifen.com (http://www.reifen.com ).Lediglich 27 Prozent der Befragten ist das Risiko bekannt, dassder Staat doppelt zur Kasse bittet. 35 Prozent geben an, dass siedies unverschämt finden. Das Regelbußgeld für den Halter (75 Euro)schätzen immerhin 36 Prozent der Autofahrer richtig ein. 23 Prozenttippen auf Bußgelder in Höhe von 200 oder 350 Euro, weitere 39Prozent geben offen zu, die Bußgeldhöhe nicht zu kennen.Was einen Winterreifen ausmacht, wissen viele nicht ...Gefährliche Unkenntnis: Dass als Winterreifen nur Reifen mit demAlpine-Symbol ("Schneeflocke") gelten, weiß nicht einmal jeder Zweite(43 Prozent). 18 Prozent sind überzeugt davon, dass dies nichtstimmt. Weitere 40 Prozent "glauben" an eine Übergangsfrist für"M+S-Reifen" bis zum Jahr 2029 (anstatt 2024). Dass Motorradfahrenbei winterlichen Verhältnissen nur noch dann erlaubt ist, wenn sichdas Fahrtziel anders nicht erreichen lässt - diese Neuregelung kenntnur jeder Zehnte.Die Repräsentativbefragung erfolgte vom 10. bis 13. August 2018für reifen.com, durchgeführt von INSA-CONSULERE. Befragt wurden 1.056Autofahrer.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit breitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen,den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell