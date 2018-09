München (ots) - Ein Winterreifen soll auf Schnee, Eis und Nässesicheren Grip haben und gleichzeitig möglichst wenig Spritverbrauchen. Das ist der klassische Zielkonflikt, den ein Reifen imADAC Winterreifentest bewältigen muss - neben etlichen anderenHerausforderungen wie Aquaplaning, Fahrstabilität und Haltbarkeit. Imaktuellen Test haben das in der Kleinwagendimension (175/65 R14)Continental und Dunlop "gut" geschafft, in der Kompaktklasse (205/55R 16) neben Continental und Dunlop auch noch Goodyear.Schlusslicht der zwölf Reifen in der Klasse für Renault Twingo,Ford Fiesta oder VW up! ist der chinesisch-taiwanesische Nankang, derwegen deutlicher Schwächen auf nasser und schneebedeckter Fahrbahnein "mangelhaft" kassiert. Denn das Gesamturteil wird abgewertet,wenn ein Reifen in den Einzelprüfungen Trocken, Nass, Schnee, Eis,Verbrauch, Verschleiß und Schnelllauf nur "befriedigend","ausreichend" oder "mangelhaft" abschneidet.In der Dimension für Kompaktfahrzeuge wie Ford Focus, MercedesA-Klasse oder VW Golf fällt auf, dass teuer nicht gleich gut seinmuss: Der Michelin Alpin 5 und der Pirelli Cinturato Winter bewegensich beide in der Premiumpreisklasse, rangieren in der Testtabelle(16 Modelle) jedoch nur im mittleren oder hinteren Bereich. AmTabellenende landet der Laufenn (Zweitmarke des bekannteren Hankook)mit einer nur "mangelhaften" Performance vor allem auf Nässe.Vorsicht übrigens beim Online-Kauf: Nicht immer bekommt derVerbraucher ein fabrikneues Produkt. Die Vielzahl der Reifenformatezwingt den Handel zu rationeller Lagerhaltung - dies hat zur Folge,dass auch gut abgelagerte Reifen über den Tresen gehen. Tests desADAC aber haben gezeigt: Frischer Gummi greift am besten, älter alsdrei Jahre sollte ein Reifen beim Kauf nicht sein. DasProduktionsdatum lässt sich auf der Reifenseitenwand ablesen: Dieersten beiden Ziffern der vierstelligen Nummer im Oval zeigen dieProduktionswoche, die letzten beiden Ziffern das Produktionsjahr.Generell gilt: "Vor dem Kauf sollte sich jeder zunächst fragen, wodie persönlichen Präferenzen bei einem Winterreifen liegen - eherbeim Grip auf Eis und Schnee oder eher beim Verbrauch bzw.Verschleiß. Dann lohnt ein genauer Vergleich, denn unser Test zeigt,dass Premiummarken nicht automatisch durchweg gute Ergebnisseerzielen", erklärt Dr. Reinhard Kolke, Leiter des ADACTechnikzentrums.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/ADAC.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell