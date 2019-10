Winterreifen - was ist Pflicht, was sind die Vorteile?

Berlin (ots) - Der Herbst ist da - Zeit für den Wechsel vonSommer- auf Winterreifen. Doch wann sollten die Reifen gewechseltwerden? Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, gibt Antwortenauf diese und weitere Fragen.Besteht in Deutschland Winterreifenpflicht?Es gilt die sogenannte "situative Winterreifenpflicht". Das heißt:Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darfnur gefahren werden, wenn die Reifen eine M+S-Kennzeichnung tragen.Besser ist, wenn sich das neue Alpine-Symbol, ein Bergpiktogramm mitSchneeflocke, auf dem Reifen befindet. Winterreifen mit derbisherigen MS-Kennzeichnung haben bis zum 30.09.2024 Bestandschutz.Warum eigentlich Winterreifen?Winterreifen haben eine andere Gummimischung und ein anderesRillenprofil als Sommerreifen. Unterhalb von etwa plus sieben Gradhaften Winterreifen dank ihrer Gummimischung besser als Sommerreifen."Von O bis O" - wozu der Leitsatz?Die Faustregel "Von O bis O", von Oktober bis Ostern, dient alsOrientierungshilfe, den idealen Zeitpunkt für den Reifenwechsel zubeherzigen.Sind die Regeln zu Winterreifen in der EU einheitlich?Nein, man sollte sich unbedingt vor Reiseantritt informieren, wiedie Regelungen zu Winterreifen und zum Winterstraßenverkehr imZiel-Land sind.Welche Konsequenzen sind denkbar, wenn Autofahrer keineWinterreifen aufziehen?Wer ohne Winterreifen durch Schnee und Eis fährt, riskiert einBußgeld in Höhe von 60 Euro, bei Behinderung oder Gefährdung desVerkehrs 80 Euro. Außerdem drohen ein Punkt in Flensburg undLeistungskürzungen des Versicherers im Schadenfall.Zur vollständigen Pressemitteilung und zum TV-Link:http://ots.de/sqZuxCÜber den ACE Auto Club Europa e.V.:Der ACE Auto Club Europa ist Mobilitätsbegleiter aller modernenmobilen Menschen. Wir bieten unseren über 630.000 Mitgliedern klareOrientierung, sichere Hilfe und zuverlässige Lösungen. Die Kernthemendes Clubs sind die klassische Pannen- und Unfallhilfe sowieVerkehrssicherheit, Elektromobilität, neue Mobilitätsformen undVerbraucherschutz.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell