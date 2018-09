Winterreifen aktuell günstig - Preisanstieg bis Dezember wahrscheinlich (FOTO)

München (ots) -- Anbietervergleich beim Kauf neuer Autoreifen spart bis zu 57ProzentAutobesitzer, die für den kommenden Winter noch Winterreifenbenötigen, sollten mit dem Kauf nicht mehr länger warten. Saisonalbedingt sind die Preise für Winter und Ganzjahresrreifen jetztbesonders niedrig. Ein Blick auf den Preisverlauf der 100 bei CHECK24meistverkauften Reifen zeigt aber, dass ein Preisanstieg bis EndeDezember sehr wahrscheinlich ist. Im vergangenen Jahr stieg derDurchschnittspreis im relevanten Zeitraum für den Reifenkauf zwischenSeptember und November um neun Prozent. Danach stiegen die Preisesogar noch weiter auf ein Plus von elf Prozent.Hier klicken für den Preisverlauf der 100 meistverkauftenWinterreifen: http://ots.de/Xam8SaAnbietervergleich reduziert Preis für Winter- und Ganzjahresreifenum bis zu 57 ProzentDurch den Vergleich verschiedener Angebote sparen CHECK24-Kundenbeim Kauf neuer Autoreifen bis zu 57 Prozent. Ein Winterreifen von BFGoodrich kostete zum Betrachtungszeitpunkt beim teduersten Anbieter115,04 Euro, beim günstigsten nur 49,67 Euro. Für einen ganzenReifensatz zahlen Verbraucher so rund 261 Euro weniger.Auch bei den von Fachmagazinen* prämierten Reifen lohnt sich derVergleich. Im Schnitt der 16 ausgewählten Winter- undGanzjahresreifen mit Auszeichnung sparen Kunden fast ein Viertel derKosten. Der Winterreifen Continental WinterContact TS 860 kostet jenach Anbieter bis zu 33 Prozent bzw. 99 Euro je Reifensatz weniger.Beim Ganzjahresreifen Nexen N Blue 4Season beträgt das Sparpotenzial30 Prozent. Für einen ganzen Satz werden 62 Euro weniger fällig.Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-ReifenexpertenKunden, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei denCHECK24-Reifenexperten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihreBestellungen.*ACE-Lenkrad: SUV-Winterreifentest 2017 (235/55 R17); ADAC Reifentest2017: Winterreifentest 195/65 R15 T; ADAC Reifentest 2017:Winterreifentest 215/65 R16 H; ADAC Reifentest 2018: Ganzjahresreifen(175/65 R14); Auto Bild Allrad: Ganzjahresreifentest 2017 (225/50R17); Auto Bild Allrad: SUV-Ganzjahresreifentest 2018 (235/60 R18);Auto Bild Allrad: SUV-Winterreifentest 2017 (225/55 R17); Auto BildSportscars: Winterreifentest 2017 (225/40 R18); Auto Bild:Ganzjahresreifentest 2017 (185/65 R15); Auto Bild:Ganzjahresreifentest 2017 (205/55 R16); Auto Bild: Winterreifentest2017 (225/50 R17); Auto Bild: Winterreifentest 2018 (195/65 R15);Auto Motor Sport: Winterreifentest 2017 (225/45 R18 95V); AutoZeitung: Ganzjahresreifentest 2017 (205/55 R16); Auto Zeitung:Winterreifentest 2018 (235/60 R18); Sport Auto: Winterreifentest 2017(225/40 R18)Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell