Winterreifen: Über die Hälfte der Deutschen weiß nicht, wann sie Pflicht sind (FOTO)

München (ots) -Preise für Winterreifen ziehen seit sechs Wochen an - Kauf nichtunnötig aufschieben / Anbietervergleich spart bis zu 51 Prozent beimReifenkauf - Ersparnis auch bei Testsieger-Pneus55 Prozent der Deutschen wissen nicht, dass es in Deutschland einesogenannte situative Winterreifenpflicht gibt, die von denStraßenverhältnissen abhängig ist. Das geht aus einer repräsentativenYouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24 hervor. 1) Auffällig: Ob imeigenen Haushalt ein Kfz zur Verfügung steht oder nicht, macht dabeikeinen Unterschied.35 Prozent der Befragten meinen, die Winterreifenpflicht geltegrundsätzlich von Oktober bis Ostern, weitere 20 Prozent gehen davonaus, dass überhaupt keine Pflicht besteht. Weitere neun Prozentwissen keine Antwort auf die Frage.Die Straßenverkehrsordnung (§ 2 Absatz 3a) schreibt eine Pflicht"bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte"vor. 2) Das wissen aber nur 36 Prozent der Befragten.Preise für Winterreifen ziehen an - Kauf nicht länger aufschiebenAutobesitzer, die für den kommenden Winter noch Winter- oderGanzjahresreifen benötigen, sollten mit dem Kauf nicht mehr längerwarten."Aufgrund der steigenden Nachfrage ziehen die Preise fürWinterreifen seit Ende September an", sagt Dr. Dominik Drerup,Geschäftsführer Autoteile bei CHECK24. Aktuell kosten Winterreifenrund sechs Prozent mehr als noch vor sechs Wochen. "In diesem Jahrkam der Preisanstieg früher und fällt bislang stärker aus als in denVorjahren", sagt Drerup. "Wir rechnen für die kommenden Wochen mitweiter steigenden Preisen."Zum Vergleich: 2018 erreichte der Preisverlauf der bei CHECK24100 meistverkauften Winter- und Ganzjahresreifen seinen HöhepunktMitte November. Günstiger wurde es dann erst wieder zum Jahresende.Hier geht es zum Preisverlauf der bei CHECK24 100 meistverkauftenWinter- und Ganzjahresreifen: http://bit.ly/32ruhNnAnbietervergleich reduziert Preis für Winter- und Ganzjahresreifen- auch bei Testsieger-PneusDurch den Vergleich verschiedener Angebote sparen Verbraucher biszu 51 Prozent beim Reifenkauf. Der Winterreifen ContiWinterContact TS850 (195/65 R15 91T) von Continental kostete zumBetrachtungszeitpunkt beim teuersten Anbieter 133,10 Euro, beimgünstigsten nur 65,50 Euro. Bei einem kompletten Satz Reifen spartder Vergleich so insgesamt 270,40 Euro.Auch bei von Fachmagazinen prämierten Reifen lohnt sich derVergleich. Im Schnitt von 13 ausgewählten Winter- undGanzjahresreifen mit Auszeichnung sparen Kunden ein Viertel derKosten. Für den Sieger des Auto BILD Ganzjahresreifentests 2019(225/45 R17), den Michelin Crossclimate Plus, werden durch einenAnbietervergleich 27 Prozent oder rund 145 Euro pro Satz wenigerfällig.Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexperten Kunden,die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei denCHECK24-Reifenexperten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihreBestellungen.1)Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.033 Personenzwischen dem 14. und 16.10.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18Jahren.2)Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__2.htmlÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell