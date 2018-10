Winterreifen: Alter und Profiltiefe entscheidend / TÜV Rheinland: Allwetterreifen nur als Kompromisslösung geeignet / Reifendruck an Fahrzeugbeladung anpassen / Reifen nach sechs Jahren verschlissen

Köln (ots) - Kälte, Nässe und matschige Straßen: Kommt der Herbst,steht für Autofahrer der Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifenan. Um sich den Austausch zu ersparen, setzen einige Fahrzeughalterauf Allwetterreifen. "Allwetterreifen sind eine Kompromisslösung. Sieeignen sich für diejenigen, die nicht zwingend auf ihr Fahrzeugangewiesen sind", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜVRheinland. "Bei Schneefall beispielsweise haben Allwetterreifen einenlängeren Bremsweg als Winterreifen. Der Spritverbrauch wiederum isthöher als mit Sommerreifen." Nach rund sechs Jahren ist ein Reifensoweit ausgehärtet, dass er wesentliche notwendige Eigenschaftenverliert und sich die Straßentauglichkeit deutlich verringert.Spätestens dann sollte unabhängig von der Profiltiefe ein Wechselanstehen. Das Alter eines Reifens ist an der DOT-Nummer auf derReifenflanke zu erkennen. Die ersten beiden Ziffern dieser Nummergeben die Herstellungswoche, die beiden übrigen das Herstellungsjahran.Minimum vier Millimeter ProfilBei Winterreifen sollte die Profiltiefe vier Millimeter nichtunterschreiten. Zudem muss der Luftdruck stimmen. Die entsprechendenWerte sind in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs und häufig imTankdeckel oder im Einstiegsbereich der Fahrertür zu finden. Hierauch dringend die Werte für Voll- oder Teilbeladung beachten. Nur soist die optimale Sicherheit gewährleistet.Schrauben nochmals nachziehenGenerell empfehlen die Fachleute, Winterreifen von Oktober bisOstern zu fahren, dabei kann die Montage in vielen Fällen durchaus inEigenregie erfolgen. "Wenn man einen Drehmomentschlüssel besitzt undeinen ruhigen, ebenen Ort zur Verfügung hat, ist der Wechsel keinHexenwerk", sagt Mißbach. Wichtig dabei: Die in der Betriebserlaubnisvorgeschriebenen Drehmomente beachten: Sind die Schrauben zu laschangezogen, könnte sich das Rad lösen. Sind sie zu fest, können dieRadbolzen und Radmuttern Schaden nehmen. Wichtig: "Nach 50 bis 100Kilometern sollten die Schrauben unbedingt noch einmal nachgezogenwerden", betont Mißbach. Wenn das Fahrzeug einReifendruckkontrollsystem hat, sollte man vor dem Reifenwechsel indie Bedienungsanleitung schauen und diese genau beachten.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell