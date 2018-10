Winternothilfe - Menschen in Afghanistan brauchen unsere Hilfe (FOTO)

Osnabrück (ots) -Die Winter in Afghanistan sind hart. Lebensfeindliche Temperaturensetzten den ausgezehrten Menschen zu. Die Lebensmittel werden knapp,es gibt kaum Arbeitsmöglichkeiten. Bittere Armut ist die Folge. Oftbleiben nur gelegentliche Arbeiten als Tagelöhner - wenn überhaupt.Der Lohn dafür reicht aber nicht aus, eine Familie zu ernähren.Hinzu kommt: Durch eine große Dürre herrscht großer Wassermangel.Der Klimawandel hat auch das karge Land erreicht.Auch die Vereinten Nationen verweisen erneut auf die schlechtenLebensbedingungen. Verschärft wird die Situation in Afghanistan durchdie fast zwei Millionen Binnenflüchtlinge, wie von der UNO berichtet.Ganze Familien müssen bei etwa minus 15 Grad Celsius nachts in Zeltenleben. Ihre Lebenssituation ist verzweifelt.Darum: Helfen Sie uns helfen!Mit der Erfahrung von 26 Jahren humanitärer Arbeit und nachmehreren Nothilfemaßnahmen kann der Afghanische Frauenverein konkreteunbürokratische Hilfe leisten. Mit der Verteilung von Deckenbezwingen wir die Kälte; gegen den Hunger liefern wirGrundnahrungsmittel wie Mehl, Reis oder Zucker.Die überlebenswichtigen Güter besorgen wir vor Ort. Das spartnicht nur Transportkosten, sondern stärkt auch die heimischeWirtschaft. So kommt die Hilfe direkt bei denen an, die sie amdringendsten benötigen.Darum bitten wir Sie: Helfen Sie uns und den Menschen inAfghanistan! Seien auch Sie ein Lebensretter! Lassen Sie unsgemeinsam die große Not besiegen!Vielen Dank!Unser Spendenkonto:Afghanischer Frauenverein e.V.Commerzbank KoblenzIBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00BIC: DRES DEFF 570Stichwort: "Nothilfe Winter"Ansprechpartnerin:Nadia Nashir, VorsitzendeTel.: (0541) 4 08 99 96Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell