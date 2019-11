Osnabrück (ots) -Den Menschen im Flüchtlingscamp "Ghaibi Baba" in Kabul steht ein kalter Winterbevor und sie haben kaum etwas zu essen. Um die Menschen vor Ort in ihrerprekären Situation zu unterstützen, starten der Afghanische Frauenverein e.V.und Visions for Children e.V. erneut ihre Winternothilfe-Aktion.Afghanistan gehört aktuell zu den zehn Ländern mit den meistenBinnenflüchtlingen weltweit. Ende 2018 waren laut UNHCR (2019) 2,1 MillionenMenschen aufgrund von Konflikten innerhalb Afghanistans auf der Flucht.Die Familien im Flüchtlingscamp "Ghaibi Baba" hausen in Zelten, spärlichausgestatten Lehmhütten oder improvisierten Behausungen, in denen es in denWintermonaten bis zu minus 15 Grad kalt wird. Meist haben sie nicht einmalDecken oder die passende Kleidung, um sich in den frostigen Nächten warm zuhalten.Ab sofort sammeln wir Spendengelder um 300 sechs- bis achtköpfige Familien mitNothilfepaketen zu versorgen. Diese enthalten wärmende Decken sowieGrundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, Zucker, Reis, Bohnen und Tee. Die Verteilungder Pakete wird bald stattfinden. Mit Ihrer Unterstützung helfen sie denFamilien, sicher durch den kalten Winter zu kommen.Bitte spenden Sie jetzt und helfen Sie einer Familie ihr Überleben zu sichern:per Online-Formular:www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns/#spendenStichwort: Winternothilfe 2019oderper Überweisung auf unser Spendenkonto:Afghanischer Frauenverein e. V.Commerzbank AG KoblenzIBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00SWIFT-BIC: DRES DEFF 570Stichwort: Winternothilfe 2019Pressekontakt:Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)Nadia NashirKatharinenstraße 3249078 OsnabrückTel.: 05 41-4 08 99 96info@afghanischer-frauenverein.deOriginal-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell