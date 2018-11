Winterlich in der Lübecker Bucht - ein Ostseemärchen (FOTO)

Lübecker Bucht (ots) -Der Strand hat zur kühleren Jahreszeit einen ganz besonderenCharme, wenn er weit und frei vor einem liegt und bei einem langenSpaziergang sich alles plötzlich ein bisschen leichter anfühlt. Warmeingemummelt lässt man sich bei einem ausgedehnten Strandspaziergangdurchpusten und kehrt danach gemütlich ein, wärmt sich auf und lässtsich kulinarisch verwöhnen. So einfach geht Glück! Urlaub zwischenweitem Strand und historischer Hansestadt Zur Adventszeit wird esdann besonders stimmungsvoll. Von den Stränden der Lübecker Bucht istes nicht weit zu den wunderschönen Lübecker Weihnachtsmärkten. Dalässt sich der Urlaub am Strand gut mit einem Ausflug in diecharmante Hansestadt kombinieren. Die historische Altstadt -UNESCO-Welterbe - scheint in der Adventszeit ein einzigerWeihnachtsmarkt zu sein, denn hier geht ein Markt nahtlos in dennächsten über. So bummelt es sich wunderbar über die weihnachtlichduftende und feierlich funkelnde Altstadtinsel, die vom Wasser derTrave umgeben ist.www.luebeck-weihnachtsmarkt.deFackelwanderungen am WinterstrandZu den stimmungsvollsten Erlebnissen im Winter zählt mitSicherheit eine geführte Wanderung durch die Dunkelheit am Strand derLübecker Bucht. Entlang des eisigen Ostseeufers ist sie ein ganzbesonderes Naturerlebnis, denn zu dieser Jahreszeit ist der Strandwunderbar still und friedlich. Im Schein der Fackeln erzählt einOstsee-Original mal Besinnliches und Poetisches, mal Anekdoten undmit einem Augenzwinkern auch das eine oder andere 'Seemannsgarn'.Eine Terminübersicht - nach Ort und Datum sortiert - gibt es imVeranstaltungskalender der Lübecker Buchthttps://www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalenderMaritime EisbahnenDie überdachten Freiluft-Eisbahnen in Scharbeutz und Neustadt inHolstein sind eins der geselligen Highlights in der winterlichenLübecker Bucht. In Scharbeutz lädt die Eisfläche direkt auf demSeebrückenvorplatz zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen mitBlick auf die Ostsee ein. Der ansprechend dekorierte Budenzauber drumherum bietet einen Treffpunkt für winterliche Geselligkeit, woEinheimische und Gäste miteinander das Ambiente genießen. Weiternördlich in der Lübecker Bucht - in Neustadt in Holstein - bieteteine weitere Eisbahn im idyllischen Hafen mit Blick auflichtgeschmückten Traditionsseglern einen charmanten Treffpunkt fürdie winterfrohen Besucher. Nach den Runden auf dem Eis können siesich von der einladenden Hafen-Gastronomie oder an den Winterbudenmit Heißgetränken und Leckerem vom Grill verwöhnen lassen.https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/eisbahnenAm Meer ins neue Jahr startenIn Neustadt in Holstein wird jedes Jahr das Wintersegel gesetzt.Dann sind die alten Traditionssegler im Hafen lichtergeschmückt undbei dem Event 'Hafen Live' wandert man in bester Honky-Tonk-Maniervon einer Hafengastronomie zur nächsten, wo ausgewählte Bandsauftreten. In Scharbeutz lädt die Veranstaltung 'Feuer & Flamme' inein Winterdorf in Strandnähe ein. Hier bummelt man gemütlich übereinen kleinen Wintermarkt, gönnt sich kulinarische Leckereien undgenießt Live-Musik und Licht- und Feuerinszenierungen.https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalender'Komm zu dir'wohlfühlen, wellnessen, einfach mal weg sein - dafür ist im Alltagselten Zeit; im Urlaub aber durchaus. Daher gibt es an der LübeckerBucht in der Nebensaison verschiedene Wellness- undWohlfühl-Angebote. Sie helfen dabei, den Alltag einmal weit hintersich zu lassen, zur Ruhe und zu sich zu kommen und wieder in dieeigene Kraft zu finden.Drei Themenbereiche bieten mit unterschiedlichstenErlebnisangeboten viele Wege 'zur inneren Mitte'. Wer seineEntspannung in der Bewegung findet, der unternimmt beispielsweiseeine Lama-Wanderungen oder einen Silent Walk, macht Yoga oder Qi Gongund sorgt so dafür, dass die Energie durch Bewegung wieder fließt.Wer sich einfach einmal verwöhnen lassen möchte, genießt eineentspannende Aromaöl-Massage oder genießt von Kopf bis Fuß den Besuchin einem Day Spa. Manchmal braucht es etwas noch etwas mehr, um sichzu erholen, und das bieten die sogenannten 'Retreats'. Sie laden zumehrtägigen Auszeiten ein, in denen man sich bewusst Gutes tut; dazugehören Fastenkuren, Yoga-Retreats, Pilgerwanderungen oder auchMeditations- und Achtsamkeitswochen.https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/komm-zu-dirPressekontakt:Tourismus-Agentur Lübecker BuchtDoris Wilmer-HuperzReferentin PR & KommunikationTel. +49 04503 / 7794-112dwilmer-huperz@luebecker-bucht-ostsee.deOriginal-Content von: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, übermittelt durch news aktuell