Winterkorn bringt seine Villa in Sicherheit / BILANZ: Ex-VW-Chef überträgt Münchner Wohnhaus auf eine GmbH und Co. KG

München (ots) - Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn hat dasEigentum an seiner Villa in München Bogenhausen, in der er mit GattinAnita wohnt, an eine GmbH & Co KG übertragen. Zuvor waren Haus undGrundstück auf die Privatleute Anita und Martin Winterkorneingetragen. Wie das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitagder Welt beiliegenden Ausgabe berichtet, kann die Übertragung desEigentums auf die ebenfalls den Winterkorns gehörende Gesellschafthelfen, zumindest den Anteil von Gattin Anita vor möglichenSchadenersatzansprüchen an Winterkorn zu sichern.Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Volkswagenkonzernsermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts aufMarktmanipulation und Betrug im Zusammenhang mit dem Skandal ummanipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren. Wenn Winterkornnachgewiesen wird, dass er mit Vorsatz gehandelt hat, greift seineManagerhaftpflichtversicherung nicht, er müsste mit seinemPrivatvermögen, das BILANZ auf rund 150 Millionen Euro taxiert, fürSchadenersatzansprüche des Konzerns haften. Die Villa in Bogenhausenhatten die Winterkorns 2009 für geschätzte 15 Millionen Euro vonVW-Großaktionär Wolfgang Porsche erworben. Hier leben die Eheleute,seit Martin Winterkorn im September 2015 wegen des Dieselskandals vomVorstandsvorsitz bei VW zurücktrat.