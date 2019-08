Wintercaravans: Vier Modelle im ADAC Test / Alle Kandidaten erweisen sich als wintertauglich / Schwachpunkt: Integrierte Temperaturfühler sind träge und ungenau (FOTO)

München (ots) -Die Anschaffung eines Wintercaravans kann für häufige Wintercamperdurchaus Sinn machen. Das ist das Ergebnis eines Tests, bei dem derADAC vier Caravans mit spezieller Winterausrüstung wie besondersstarken Heizungen oder einer besseren Dämmung untersuchte.Hintergrund ist die wachsende Beliebtheit von Wintercamping. NachAngaben des Bundesverbandes Campingwirtschaft Deutschland (BVCD)stieg die Zahl der Übernachtungen allein in Deutschland auf 1,3Millionen Übernachtungen und damit um 94 Prozent gegenüber derWintersaison 2011/2012.Die vom ADAC getesteten Modelle sind - was die Wintertauglichkeitbetrifft - Standardmodellen überlegen: Die vier Kandidaten AdriaAlpina 663 UK, Fendt Diamant 560 SG, Hymer Eriba Nova SL 530 sowieKnaus Südwind 650 UDF Scandinavian Selection erhielten alle das ADACUrteil "gut". Sie überzeugen aber nicht nur als Winterspezialisten,sondern punkten auch mit ihrer Ausstattung und Wohnqualität.Angesichts von Preisen bis zu 37.400 Euro darf das allerdingsdurchaus vorausgesetzt werden.Im Einzelnen kann das Modell von Fendt mit seiner Luftheizungüberzeugen, dank derer die Aufheizungsdauer signifikant geringerausfällt als bei den drei übrigen Caravans und dem Referenzgefährt,einen handelsüblichen Sommercaravan. Der Hymer hingegen kühltdeutlich langsamer aus.Die Kältetests offenbarten aber auch Schwächen: So sind dieintegrierten Temperaturfühler der untersuchten Caravans oft träge undungenau. Allein der Knaus konnte hier realistische Daten liefern.Abhilfe lässt sich zum Glück meist schaffen: In den Untermenüs derHeizungsbedienungen kann man einen Temperaturoffset einstellen unddamit einen Abgleich machen.Nach Ansicht der ADAC Experten lohnt sich die Anschaffung einesWintercaravans für diejenigen, die in der kalten Jahreszeit häufigmit dem Caravan unterwegs sind. Wer nur gelegentlich campt, kommt miteinem herkömmlichen Modell gut zurecht, muss aber höhere Kosten fürGas und Strom einkalkulieren und Maßnahmen gegen Eis im Abwassertankergreifen.Für Wintercamper hat der ADAC die wichtigsten Tippszusammengestellt: Wasserheizungen regeln die Temperatur mitgeringeren Schwankungen als eine Luftheizung, dazu leiser undzugfrei. Wer Wert auf eine besonders angenehme Wärme legt und mit derlängeren Aufheizdauer leben kann, ist damit gut beraten. EineFußbodenheizung erhöht den Komfort und kann den Caravan schneller aufTemperatur bringen. Und gedämmte oder gar im Innenraum verbauteWassertanks sind in sehr kalten Regionen extrem hilfreich. Wichtig:Auf den rein elektrischen Betrieb der Wasserheizungen sollte nur imNotfall zurückgegriffen werden, denn damit wird es schnell teuer.Beim ADAC Test wurden die Wintertauglichkeit, der Wohn- undSchlafbereich, die Elektronik und Technik untersucht. Um dieWintertauglichkeit zu ermitteln, wurde ein Kältetest in Anlehnung andie DIN EN 1645 durchgeführt. Bei der Ausstattung waren die zentralenKriterien Sicherheit und Nutzbarkeit. Die kompletten Testergebnissefinden Sie unter www.adac.de/wintercaravan.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell