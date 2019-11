Winterblues ade - mit diesen Tipps kommt man gut durch die trüben Tage

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: In der dunklen, kalten undungemütlichen Jahreszeit kämpfen viele von uns mit dem Winterblues, sind immermal lustlos oder melancholisch. Mit diesen Tipps kommen wir leichter durch dietrüben Tage. Marco Chwalek weiß mehr:Sprecher: Oft erkennt man gar nicht, ist es Winterblues oder schon depressiv,schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wir haben denstellvertretenden Chefredakteur Kai Klindt gefragt: Wann sollte man den Arztaufsuchen?O-Ton Kai Klindt: 18 Sekunden"Es gibt bestimmte Warnsignale auf die man achten sollte, zum Beispiel ständigeMüdigkeit, Antriebslosigkeit, Gereiztheit oder auch dauerhaft getrübte Stimmung.Aber auch wenn sich die Gewohnheiten grundlos ändern, sollte man ruhig mal zumHausarzt gehen."Sprecher: Oft kann der Doktor schon mit einfachen Mitteln gegensteuern. Aberauch wir selbst können aktiv durch Bewegung auf Stimmungstiefs reagieren:O-Ton Kai Klindt: 23 Sekunden"Ja, selbst wenn alles grau und trostlos aussieht, einmal am Tag sollte manschon raus an die frische Luft und Tageslicht tanken. Denn selbst bei trübemWetter bekommt man unter freiem Himmel mehr Licht ab, als wenn man beiLampenlicht zu Haus sitzt. Am besten geht man täglich etwa eine halbe Stundespazieren, walkt, joggt oder fährt Fahrrad, denn Bewegung kann in der Tat denWinterblues vorbeugen oder sogar vertreiben."Sprecher: Immer wieder hört man, dass gesunde leichte Kost unsere Stimmungerheblich verbessern kann. Stimmt das?O-Ton Kai Klindt: 14 Sekunden"Was wir essen, das beeinflusst nicht nur den Körper sondern auch die Seele,davon sind immer mehr Forscher überzeugt. Da gibt es eine ganze Reihe vonStudien. Wer viel Gemüse isst, wenig Fleisch und gute, gesunde, das heißtpflanzliche Fette, dem geht es meist auch psychisch besser."Abmoderationsvorschlag: Viel lachen, gemeinsam singen oder musizieren gibt unsebenfalls ein gutes Gefühl und hilft uns über die trüben Tage hinweg, berichtetder "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4445659OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell