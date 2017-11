Winterberger Bob- und Rodelbahn trägt bis ins nächste Jahrzehnt den Namen VELTINS-EisArena (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Vertrag wurde bis zum Saisonende 2021 gezeichnet- Namingright hat Leuchtturmwirkung erreicht- Kontinuität besitzt Symbolkraft für ZusammenarbeitDie Winterberger Bob- und Rodelbahn trägt bis ins nächsteJahrzehnt hinein den Namen VELTINS-EisArena! Damit verlängern dieSauerländer Traditionsbrauer mit sofortiger Wirkung den erfolgreichlaufenden Vertrag über die Namensrechte zunächst bis Saisonende 2021.Zugleich kündigte die Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein,die Übernahme des offiziellen Hauptsponsorings der FILRennrodel-Weltmeisterschaft 2019 an. "Es hat für uns großeSymbolkraft, wenn sich eine so traditionsreiche Partnerschaft imheimischen Wintersport für beide Seiten erfreulich entwickelt", sagteHerbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins,anlässlich der Vertragsverlängerung. "Die letzten zwei Jahre habengezeigt, dass dieses junge Namingright als Leuchtturmprojekt nochviel Potenzial besitzt, um weit über die Region hinauszustrahlen."Daran wolle man festhalten, weil gerade Kontinuität eine solide Säulefür einen beiderseits erfreulichen Ausbau der sympathischenWahrnehmung der VELTINS-EisArena sei.FIL Rennrodel-WM 2019 mit überzeugender MarkenpräsenzDass die sauerländischen Traditionsbrauer den Wintersport in derRegion mit aller Kraft unterstützen, beweist auch die weitere, soebengezeichnete Vereinbarung. Sie sieht vor, dass die Marke Veltins als"offizieller Hauptsponsor" der FIL Rennrodel-Weltmeisterschaft 2019agiert. Die Premium-Pils-Marke erwartet eine starke TV-Präsenz anallen drei Wettkampftagen. Die Markenpräsenz erfolgt aufStartnummern, aber auch auf der Startrückwand sowie durchUntereiswerbung. Überdies hat sich Veltins die Exklusivität in allenWettkampfbereichen sowie den Ausschank bei allen Events während derVeranstaltung und ringsherum gesichert. Der Geschäftsführer derVELTINS-EisArena, Dr. Klaus Drathen, bestätigte das gute Miteinanderbeider Vertragspartner weit über den Inhalt der Vereinbarung hinaus:"Wir wissen das Engagement zu schätzen, weil es aus einergrundsätzlichen Überzeugung kommt, unseren Wintersportstandort zustärken und damit etwas Wertvolles für die Region fortzuentwickeln."Seit der Bahneröffnung zählen Traditionsbrauer zu den PartnernDie heutige VELTINS-EisArena ist seit ihrer Eröffnung im Dezember1977 ununterbrochen mit der Brauerei C. & A. Veltins verbunden.Herbert Sollich: "Die internationalen Veltins-Cups, die mehr als zehnJahre ausgetragen wurden, sind bis heute unvergessen. Hinzu kommenzahlreiche olympische Erfolge des heimischen Bob- undSchlittensportclubs Winterberg (BSC), die der sauerländischenSportstätte zu internationalem Renommee verholfen haben. "In denvergangenen zwei Jahren ist es gelungen, die VELTINS-EisArena nochstärker in den Köpfen der Menschen zu verankern", stellte Dr. KlausDrathen ergänzend fest. Nur wenige Sponsoren in Deutschland zeigen imBobsport eine so große Kontinuität wie es die Brauerei C. & A.Veltins seit 1975 bewiesen hat. Damals unterstützte diePrivatbrauerei in Winterberg erstmals die Beschaffung einesZweierbobs, der für sportliche Wettbewerbe genutzt werden konnte. Miteinem Ausstoß von 580.000 hl bewies die Privatbrauerei damalsInvestitionsmut. Heute verzeichnet die Premium-Brauerei einen Ausstoßvon 2,85 Mio. hl. "Schon alleine daran ist zu erkennen, welchenKraftakt es für Veltins vor 40 Jahren bedeutete und welches Vertrauendamals eine Rolle für die Zusammenarbeit spielte", so Dr. KlausDrathen.Herbert Sollich: "Ein Bekenntnis zum Sauerland!"Mit dem jetzt unterzeichneten Namingright unterstreiche man nachden Worten von Veltins-Marketingdirektor Herbert Sollich, dass dasSponsoringengagement im sauerländischen Wintersport auch ideellerNatur sei. "Es ist das Veltins-Bekenntnis zu den Menschen und zumSauerland! Angesichts unserer internationalenKommunikationserfahrungen haben wir daraus ein sinnfälliges Geben undNehmen für beide Seiten gemacht - so verstehen wir Partnerschaft!"Das Namingright der VELTINS-EisArena knüpft unmittelbar an dasnunmehr seit 2005 währende Namensrecht der Veltins-Arena beim FCSchalke 04 an, das im Sommer 2017 für weitere zehn Jahre verlängertwurde. Dort haben die sauerländischen Traditionsbrauer seit 1997bewiesen, dass auch im Profifußball Kontinuität ein Gebot der Stundeist und sich vor allem in der Wahrnehmung von Fans und Sport-lernauszahlt.Vor 42 Jahren fuhr der erste Bob in Veltins-FarbenBereits 1975 stieg die Brauerei C. & A. Veltins in den heimischenWintersport ein - ein erster Bob fuhr beim BSC Winterberg in denMarkenfarben. Fortan ging die Kooperation dynamisch nach vorn. Mitder Eröffnung der neuen Kunsteisbahn für Bob und Rodeln in Winterbergbereits am 10. Dezember 1977 wurde das Veltins-Engagement zu einerSponsoringinstitution für den ausrichtenden BSC Winterberg. DerVerein kann sich als Veranstalter aller Bob- und Skeletonrennenseither in allen Fragen rund um die Bob-bahn auf den Sponsor Veltinsverlassen. Bei den internationalen Bob- und Skeletonrennen leistetedie Premium-Marke eine maßgebliche Unterstützung - seither dürfen dieGäste in allen gastronomischen Bereichen frisches Veltins genießen!So begann bereits im zweiten Jahr nach der Eröffnung der neuen Bahnmit der gemeinsamen Ausrichtung des ersten Veltins-Cups 1978 eineErfolgsgeschichte im internationalen Bobsport, die es bis dahin indieser Form weltweit nicht gegeben hatte und für die es bis heutekeinen Vergleich auf anderen Bahnen gibt. In den 1970er-Jahren wardie Bob- und Rodelbahn freilich noch ein Projekt mit visionäremZukunftscharakter für die Region. Es ging um sportliche Impulse undum die Zementierung der Kompetenz im Bobsport. Die Bahn sollte nachdem Willen seiner Erbauer deutschlandweit Ausstrahlung besitzen. Sohat die Brauerei C. & A. Veltins dieses Engagement ganz klar alsInvestition in die Region gesehen und gefördert. Dem Sauerland misstdas Unternehmen traditionell eine große Bedeutung bei - da war dieUnterstützung buchstäblich Herzensangelegenheit. Und seither sind derBSC Winterberg und die neue Veltins-EisArena unter denVeltins-Sponsoringpartnern eine konstante Größe.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell