Als "Bilderbuch" Start in den Winter zelebriert dieSchmittenhöhe in Zell am See den Saisonauftakt mit einemKonzert der besten Live-Band ÖsterreichsZell am See-Kaprun (ots) - Feiern und Skifahren bei 100 %Schneegarantie auf Österreichs schönstem Aussichtsberg. DieSchmittenhöhe und Zell am See-Kaprun Tourismus feiern von 7. bis 9.Dezember gemeinsam ein Skiwochenende der Superlative. Am 8. Dezember2018 ist es soweit und das große Highlight-Konzert des Winterauftaktsfindet statt: Das Bilderbuch-Ö3-Skiopening. Die österreichische Band"Bilderbuch" wird tausenden Winterfans am Parkplatz der TalstationareitXpress bei einem Open Air Konzert so richtig einheizen. Diebeste Live Band Österreichs kommt damit exklusiv und erstmalig in dieRegion zwischen Gletscher, Bergen und See und begeistert mitLive-Songs direkt an Österreichs schönstem Aussichtsberg. Auf derSchmittenhöhe warten an diesem Wochenende nicht nur über 77Pistenkilometern mit abwechslungsreichen Abfahrten, sondern auchattraktive Einschwingpreise für einen Winter wie im Bilderbuch.Einzeltickets für das Konzert mit Bilderbuch gibt es für ? 49,00.Zudem steht mit dem attraktiven Kombi-Angebot von Konzerteintritt undTagesskipass für nur ? 75,00 sowie tollen Packages inkl.Hotelübernachtung dem Skiwochenende der Superlative von 7. bis 9.Dezember nichts mehr im Weg."Wir freuen uns sehr, dass wir mit der besten LivebandÖsterreichs, Bilderbuch, unser Skiopening auf der Schmittenhöhefeiern. Die Band gibt zum ersten Mal ein Konzert dieser Art und istauch zum ersten Mal in unserer Region.", so Georg Segl, Obmann desTourismusverbandes Zell am See.Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG ergänzt: "Füruns ist ein Skiopening dieser Größenordnung die perfekte Gelegenheitden Winterstart auf der Schmitten zu verkünden. Mit bestenSkibedingungen und attraktiven Kombi-Tickets starten wir damit in dieSaison und nutzen diese Gelegenheit, großartige winterliche Bilderaus der Region zu transportieren."Weitere Informationen und Buchungen unter:[www.zellamsee-kaprun.com/bilderbuch](http://www.zellamsee-kaprun.com/bilderbuch)Bilderbuch-Ö3-SkiopeningDatum: 8.12.2018, 18:00 - 23:00 UhrOrt: Areitbahn TalstationSalzachtal Bundesstraße 22, 5700 Zell am SeeUrl: http://www.zellamsee-kaprun.com/bilderbuch