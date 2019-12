Der Winter schneit herein: heiße Tipps für den Kaltstart

Bonn (ots) - Der Winter ist da. Und mit ihm auch die Startschwierigkeiten füralle Freiluftparker. Vor allem ältere PKW haben Probleme bei kaltenTemperaturen. Woran liegt das eigentlich und was kann man dagegen tun?Gründe für Startschwierigkeiten im WinterKältere Temperaturen haben Auswirkungen auf verschiedene Prozesse im Innern desWagens: Zunächst läuft die Energieerzeugung bei der Autobatterie viel langsamerab, wodurch ihre Spannung abnimmt. Gleichzeitig werden sämtliche Öle und Fettezähflüssiger, was einmal dazu führt, dass der Anlasser mehr Energie braucht, umden Motor zu starten. Aber auch, dass Schmierflächen eben nicht mehr so gutgeschmiert werden können. Das hat einen stärkeren Verschleiß des Motors zurFolge. Hinzu kommt, dass der Motor, bis er endlich seine Betriebstemperaturerreicht hat, oft doppelt so viel Benzin verbraucht.Was man dagegen tun kannGenerell sollte man darauf achten, dass die Autobatterie über genügend Spannungverfügt. Es ist ratsam, diese alle vier bis sechs Jahre auszutauschen. BeiProblemen mit dem Anlasser kann es helfen, die Scheinwerfer vor dem Starteneinzuschalten, da diese etwas Wärme abgeben. Natürlich nur, wenn die Batterieleistungsstark genug ist. Auf keinen Fall sollte man den Motor im Standwarmlaufen lassen. Dies schadet nicht nur dem Fahrzeug, sondern auch der Umweltund ist darüber hinaus Lärmbelästigung, die ein Ordnungsgeld nach sich ziehenkann. Insgesamt sollten im Winter möglichst wenige Kurzstrecken gefahrenwerden, um den Motor zu schonen. Er kommt erst langsam, aber sicher aufBetriebstemperatur und mag es nicht, wenn man dabei zu hochtourig fährt.Ein Gros der Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen kann durch Wärmezufuhrgelöst werden. Zum Beispiel durch eine eingebaute Standheizung (auchnachrüstbar), die nicht nur den Motorraum auf Temperaturen bringt, sondern auchden Innenraum angenehm warm macht. Allerdings verbraucht die Standheizung dabeizwischen 0,6 und 1,7 Liter Sprit je Stunde. Ein beheizter Garagenstellplatz istnatürlich die Luxusvariante, dementsprechend erhöhen sich allerdings auch dieEnergiekosten. Es gibt aber auch eine günstigere und ebenso effiziente Lösungfür die winterlichen Probleme: die Betonfertiggarage.Konstantere Innenraumtemperatur in der Betonfertiggarage"In einer Betonfertiggarage ist der Einbau einer Heizung nicht zwingenderforderlich", so Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen,"denn sie hat von sich aus schon eine relativ konstante Innenraumtemperatur. Dasliegt an der erstklassigen Ausgleichswirkung des Baustoffs Beton. Dank seinerhohen Masse und thermischen Trägheit kann er schwankende Außentemperaturenaufnehmen und diese zeitversetzt an die Umgebungsluft abgeben. So ist es imWinter nicht zu kalt und im Sommer nicht zu warm." Weitere der zahlreichenmessbaren Vorteile im Vergleich zur gemauerten Garage stecken bei derBetonfertiggarage zum Beispiel in den günstigen Anschaffungskosten sowie derschnellen und einfachen Lieferung.Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unterwww.betonfertiggaragen.dePressekontakt:Stiehl/Over Gesellschaft für Markenkommunikation mbHTanja Wesnertw@stiehlover.com0541-358 48 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52763/4464917OTS: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell