Im Winter reichhaltig cremen (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Kälte, Sonne und eisiger Wind strapazieren die Haut. ImWinter braucht sie deshalb Extrapflege, wie das Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber" schreibt. So sollte man morgens Gesicht und Körper mit fett- undnährstoffreichen Pflegecremes mit Sheabutter, Nachtkerzenöl oder Harnstoff(Urea) verwöhnen. Auch die Füße sollten eingecremt werden. Mit einerEincremehilfe mit langem Stil erreicht man sogar den Rücken mühelos. Wichtig istim Winter auch, viel zu trinken. So werden die Feuchtigkeitspolster der Hautaufgefüllt.Bei eisigem Wind und Nebel: KälteschutzcremeWer bei nasskaltem Wetter im Freien aktiv ist, braucht im Gesicht undHalsbereich eine zusätzliche isolierende Schicht, die vor Austrocknung undErfrierungen schützt. Kältecremes speziell fürs Gesicht sind wasserarme, starkfetthaltige Zubereitungen, die meist einen hohen Anteil an Bienenwachsenthalten. Eine hochwertige Creme zieht gut ein. Praktisch ist ein kombiniertesKälte- und Sonnenschutzprodukt.Winterwanderer brauchen bei Sonnenschein im Schnee einen Sonnenschutz mit hohemLichtschutzfaktor samt zuverlässigem Filter gegen UV-A-Strahlen. Ohren, Nase undnackte Kopfhaut sind in puncto Sonnenbrand besonders gefährdet. Am besten fragtman in der Apotheke vor Ort nach empfehlenswerten Produkten.Beratung in der ApothekeReichen im Winter die gewohnten Pflegeprodukte nicht aus und spannt die Hautgleich danach wieder, ist ebenfalls eine Beratung in der Apothekeempfehlenswert. Viele Apotheken bieten eine individuelle Hautberatung an.Im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser weitere Tipps, wie sieim Winter ihre Haut schützen können.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.