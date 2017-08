Der Winter naht - und jetzt können Reisende den Eisernen Thron besteigen / Eine neue Reiseroute fordert Game of Thrones Fans zum Binge Watching

Berlin (ots) - Die siebte Staffel des Fantasy Hits "Game ofThrones" ist leider zu Ende, aber für die Superfans muss dasAbenteuer noch nicht vorbei sein. "Das Lied von Eis und Feuer" kannüber die Reiseroute von GoEuro, der Reiseplattform für Bahn-, Bus-und Flugverbindungen in Europa, neu erlebt werden. Auf einer Reisevon exakt 60 Stunden - genau so lange wie die Folgen der gesamtenStaffel Game of Thrones - durch Westeros oder Essos entlang derDrehorte bekommt "Binge Watching" ein neues Gesicht.Leider ist es bis jetzt unmöglich, die ganze Strecke mit einemDrachen zu fliegen. Mit der Bahn, dem Bus oder dem Flugzeug reist mandurch 16 der schönsten Drehorte der Serie in Schottland, Kroatien undSpanien.Der Reisemarathon führt durch die Hauptstädte Edinburgh undZagreb, weiter durch sehenswerte Kleinstädte wie Peniscola undSibenik, in denen die bekannten Sehenswürdigkeiten zu besuchen sind.Für Fans der Serie sind sie besser bekannt als Winterfell,Königsmund, Hornberg und Braavos.Viele der Drehorte sind in der siebten Staffel zu sehen, in der"Das Lied von Eis und Feuer" immer lauter klingt, Daenerys Targaryenund Jon Schnee auf ein finales Highlight hinarbeiten sowie derVerlust eines Drachens an die Weißen Wanderer Unheil bedeutet. Wenndiese siebte Staffel endet, beginnt die Zeit der Entdecker und der"Binge Watcher", um die Zeit der Warterei zu überbrücken.Da die Reiseroute kreisförmig angeordnet ist, kann von jedem Ortaus gestartet werden. Wegen steigender Aktivitäten der WeißenWanderer, wird auf Verbindungen außerhalb der Mauer verzichtet,berichtet GoEuro.Mehr Informationen und die Rundreise hier:https://www.goeuro.de/reisen/game-of-thrones-rundreiseÜber GoEuroGoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht,Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zubuchen. In Partnerschaft mit mehr als 500 europäischenTransportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz undeinfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort.Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- undFlugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit undkombinierten Teilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen undVergleichen dutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. MitGoEuro ist Reisen einfach, flexibel und persönlich.Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan mehr als200 Mitarbeitende aus über 40 Ländern. Im Oktober 2016 erhielt GoEuroeine Investition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investorenrund um Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers.Pressekontakt:Stephanie Schlanertstephanie.schlanert@goeuro.comHenning Grusehenning.gruse@goeuro.comTelefon: +49 30 - 5770 27170Original-Content von: GoEuro Travel GmbH, übermittelt durch news aktuell