Winter is coming! Hobbygärtner in Gefahr (FOTO)

Frankfurt (ots) -Jetzt heißt es wieder: Ab nach draußen und den Garten winterfestmachen! Doch wie ist das eigentlich geregelt, wenn ich mich dabeiverletze? Und worauf sollte ich beim Werkeln im Garten besser achten?Die Leiter ist wackelig, die Sprossen noch dazu matschverschmiertund die elektrische Heckenschere wird immer schwerer am Arm: JedesJahr passieren in deutschen Haushalten rund 200.000 Gartenunfälle.Die Versicherungsprofis der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)verraten, was für die Gartenarbeit im Herbst wichtig ist.Folgenschwere Unfälle - wer zahlt? Die Gesetzliche Krankenkassezahlt natürlich die unmittelbaren Kosten, die während der Behandlungentstehen. Sollte der Hobbygärtner aber länger ausfallen, könnte esfinanziell schon enger werden, denn: "Werkeln im eigenen Garten zähltzu Freizeitaktivitäten. Der gesetzliche Unfallschutz greift lediglichbei Unfällen oder Missgeschicken, die während der Arbeit passierensowie bei Wegeunfällen", erklären die Experten der DVAG. Bei einemkleinen Ausrutscher ist das vielleicht nicht schlimm. Entstehen aberlängerfristige medizinische Folgen, kann ein Gartenunfall kostspieligwerden. Hier hilft ein privater Unfallschutz - er federt dasfinanzielle Risiko infolge einer dauerhaften Invalidität durch einenUnfall ab. Die private Unfallversicherung kann dabei individuellangepasst werden: Sinnvolle Ergänzungen können zum Beispiel einKrankenhaustagegeld oder eine Unfallrente sein. Am besten einfach malunverbindlich beraten lassen, dann passt die Absicherung auchwirklich zum persönlichen Bedarf.Tipps und Tricks für sichere Gartenarbeit- An die Tetanusimpfung gedacht? Ohne Impfschutz können auch kleineVerletzungen im Garten gefährlich werden.- Beim Mähen auf dickere Hölzer, Kies oder vom Gras bedeckteKleinteile achten: Sie werden leicht hochgeschleudert und so zugefährlichen Geschossen.- Leitern und Co. vorm Benutzen auf Unversehrtheit prüfen. WackeligeSprossen, schlecht isolierte Kabel oder rostige Nägel bergenUnfallpotential.- Spezielle Kleidung schützt. Festes, geschlossenes Schuhwerk mitgriffigem Profil sorgt für sicheren Halt, schnittsichere Hosen oderHandschuhe und eine Schutzbrille können ebenfalls einiges abwenden.- Bitte nicht aus Faulheit leichtsinnig werden! Die Leiter immerwieder passend umstellen, statt sich gefährlich weit zu strecken.Lieber mehrfach testen, bevor zu unebener Boden in Kauf genommenwird.- Ein bewusster Rundumblick im Baum hilft: Statt nur auf dierelevante Stelle vor sich zu schauen, auch auf Äste achten, die ganznah ins Gesicht ragen oder sich über dem Kopf befinden.- Giftige Chemikalien sollten sicher unter Verschluss aufbewahrtwerden, gerade mit Kindern im Haushalt.