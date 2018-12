Dem Winter entgegen: Ski-Opening in der Region Bad Kleinkirchheim

KärntenBad Kleinkirchheim (ots) - Die Tage sind gezählt! Kommenden Freitag istes endlich soweit - Der Winter in Bad Kleinkirchheim steht in den Startlöchernund die Pisten warten darauf erobert zu werden.Mit Pauken und Trompeten und einem Programm sondergleichen erwartet derWeltcup-Ort seine Gäste von 07. bis 22. Dezember 2018 beim Winter Opening.Pisten frei für das Schnee-VergnügenAm 07. Dezember geht es los: rund um die Biosphärenparkbahn Brunnach öffnenausgewählte Pisten. Zum Auftakt der Skisaison laden auf der Sonnenseite dieersten Lifte und Skihütten zum Ski-Spaß. Die ganze Saison über ist in BadKleinkirchheim Schneesicherheit und ungetrübtes Ski-Vergnügen garantiert, denn97 Prozent des 300 Hektar großen Skigebiets können permanent beschneit werden.Köstliche Schmankerl für GourmetsZum Ski-Opening erwartet Ski-Gourmets eine ganz besondere Vielfalt: nicht nurdie bestens präparierten Pisten laden zum Genießen ein, auch die Hüttenverwöhnen mit Kulinarik der besonderen Art. Vom 08. Bis 23. Dezember kann dieVielfalt der Region wahrlich gekostet werden. Beim "Ski Food Gourmet Hopping"schwingen sich Feinschmecker von Hütte zu Hütte und genießen an jeder der vierStationen regionale Köstlichkeiten. Einmal zahlen, viermal regionale Schmankerlngenießen: Das "Ski Food Gourmet Hopping"-Ticket macht es möglich!Exklusiv für Ski-GenießerSkispaß und Genuss vereinen sich am 09. Dezember wenn Skilegende undOlympiasieger Franz Klammer zum gemeinsamen "Ski Food Gourmet Hopping" lädt. Imkleinen, exklusiven Kreis werden die Pisten an diesem Tag gemeinsam mit demSki-Kaiser erobert, Tipps und Tricks inklusive. Genussvoll wird es dann auch aufden Hütten, wenn regionale Schmankerln aus hochwertigen Kärntner Produktenverkostet werden. Nach einem kurzen Stopp geht es gemeinsam mit Franz Klammerweiter - der nächste Gang erwartet Sie bereits!Erholung pur mit nock/spaBad Kleinkirchheim hat aber noch ein besonderes Extra zu bieten: Nach einemerlebnisreichen Skitag auf der Piste, laden die beiden Thermen in der Region zuentspannten Stunden. Im Wellnesstempel Thermal Römerbad finden Erholungsuchendealpine Wellness pur, mit einer atemberaubenden Aussicht auf die umliegendeBergwelt. Wasserspaß mit der größten Wasserfläche aller Kärntner Thermen undeiner 86 m langen Wasserrutsche gibt es für alle Altersstufen in der Familien- &Gesundheitstherme St. Kathrein, zusätzlich bietet sie eine entspannendeThermenlandschaft und das integrierte Gesundheitszentrum nock/MED.Die Region Bad Kleinkirchheim ist für den Winter bereit und sorgt mit ihremeinzigartigen Ski-Opening-Programm schon jetzt für restlose Begeisterung!Kontakt:BRM Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbHKathleen Kahler, B.A.Presse & Social Media+43 (0) 42408212media@badkleinkirchheim.atwww.winteropening.badkleinkirchheim.comOriginal-Content von: BRM Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell