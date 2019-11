Der Winter braucht Vorfreude: 11 Winter-Weihnachtstipps für die Region Hannover (FOTO)

Hannover (ots) -Wenn die ganze Stadt duftet und die Vorfreude steigt, dann ist endlich wiederWeihnachtszeit! In der Region Hannover gibt es zur Advents- undVorweihnachtszeit viele Veranstaltungen, mal laut, mal leise, mal besinnlich,mal akrobatisch - alle sind einzigartig und sorgen für unvergessliche Momente.Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) hat 11 Winter-Weihnachtstippsfür einen Besuch in der Region Hannover zusammen-gestellt. Dafür werben unteranderem rund 400 Großflächenplakate in Norddeutschland, die mitunterschiedlichsten Veranstaltungen Lust auf einen Hannover-Besuch machen. DieBeilage "Tipps und Termine", mit einer gedruckten Auflage von 1,8 MillionenExemplaren, liefert darüber hinaus noch viele weitere Anlässe, die RegionHannover zu entdecken.Tipp 1: Die Weihnachtsmärkte 2019Ab Ende November locken die Weihnachtsmärkte in Stadt und Region Hannover mitihrem unverkennbaren Weihnachtsduft aus Tannen, Kerzen und vor AllemWeihnachtsgebäck und Glühwein wieder raus, um die Vorfreude auf Weihnachten zuschüren und die Vorweihnachtszeit zu genießen. In Hannovers Altstadt verbreitetder Wunschbrunnenwald auf ca. 400qm seine zauberhafte Stimmung und wartetdarauf, entdeckt zu werden. Im historischen Dorf, direkt am Leineufer, wartenHandwerker, wie Seider, Schmiede und Bürstenmacher darauf den Besuchern ihreKünste näher zu bringen, während Gaukler, Zauberer und mystische Gestalten fürStaunen sorgen. Traditionell ist das finnische Weihnachtsdorf auf demBallhofplatz beheimatet. Hier kommen die Besucher in den Genuss des wahrenKlassikers: bei leckerem Flammlachs und heißem Glögi, einem Beerenglühwein mitmagischer Gewürzmischung, kommt Weihnachtsstimmung auf.Tipp: Auch in der Region Hannover und den 9 historischen Städten inNiedersachsen haben die Weihnachtsmärkte allerhand zu bieten. Zum festlichenAmbiente in Lüneburg beispielsweise gehören Illuminationen historischer Giebelund Gebäude. Besucher der UNESCO Welterbe-Stadt Goslar erleben mitten in derAltstadt einen Waldmarkt.25. November - 22. Dezember, Altstadt HannoverTipp 2: Stadtrundgang: Hannover im WeihnachtsglanzAuch 2019 können sich Vorweihnachts-Fans wieder beim stimmungsvollen Rundgang"Hannover im Weihnachtsglanz" von einem Gästeführer in die romantische Kulisseder festlich beleuchteten Altstadt entführen lassen. Begleitet von der überallher erklingenden Weihnachtsmusik und umgeben von dem unverkennbarenWeihnachtsduft aus gebrannten Mandeln, Schmalzkuchen und Glühwein wird diefestlich beleuchtete Innen- und Altstadt besichtigt - hier kannVorweihnachtsstimmung erlebt und genossen werden.freitags, 29. November - 20. DezemberTipp 3: GOP-Wintervarieté: ImpulseAm Puls der Zeit, im Takt des Lebens: Das Publikum erlebt hier die dynamische,kraftvolle Begegnung von Rhythmus, Körperkunst und Tanz! Eine Show, die Grenzensprengt, mitreißt, die Seele schwingen lässt. Impulse sorgt für einunvergessliches Gesamterlebnis aus Musik, Bildern und Bewegung. In Szene gesetztvon außergewöhnlichen Tänzern, Akrobaten und Instrumentalisten. Ein jungesEnsemble, das die Freude eint, Genre-Grenzen aufzuheben und Neues zu wagen.Spektakulär präsentiert sich auch die Kulisse in der Orangerie der HerrenhäuserGärten: Ungewöhnliche Szenarien aus Projektion und Klang werden überraschen.23. November - 12. Januar 2020, Herrenhäuser GärtenTipp 4: GOP-Kinder-Weihnachts-Musical: Königs Sohn und Gauklers TochterDem jungen Prinzen ist es bei Hofe einfach nur langweilig. Er träumt von wildenAbenteuern und davon endlich mal normale Leute kennenzulernen. Da kann nur nochsein bester Kumpel, der Hofnarr des Königs helfen. Er zeigt dem Prinzen denkleinen Zirkus, der gerade im Ort gastiert. Dort sieht er das wilde Mädchen,welches hoch oben auf der Luftschaukel ihre Kunststücke zeigt: Ein wundervollesMusical-Märchen bei dem man fast nebenbei sogar einiges über Beethoven erfährt,oder wer weiß eigentlich, dass Beethoven sich nicht gerne gewaschen hat?2. November - 5. Januar 2020 GOP GeorgspalastTipp 5: Winter-Zoo: Winter-Wunderland im Erlebnis-Zoo HannoverEin Winter-Wunderland mitten im Erlebnis-Zoo! Ab Ende November verwandelt sichMeyers Hof in eine funkelnde Winter-Welt - ein Rundumwinterzauberpaket für dieganze Familie und alle, die den Feierabend genüsslich einläuten wollen! MitSchlittschuhbahn unter freiem Himmel, Wintermarkt mit kulinarischenKöstlichkeiten, Weihnachtsmann, Märchen-Adventskalender, Kinderkarussells,Eisdisco und vielen Sonderveranstaltungen!29. November - 4. Februar 2020, Erlebnis-Zoo HannoverTipp 6: Hänsel und GretelDas bekannte Märchen der Brüder Grimm ist große Oper: Das Geschwister-paar gerätin die Gewalt der verführerischen, bösen Knusperhexe, kann sich und alleLebkuchenkinder aber im letzten Augenblick aus eigener Kraft befreien. Auch indiesem Jahr steht in Hannover traditionell Hänsel und Gretel in der Inszenierungvon 1964 auf dem Spielplan. Volles Orchester, bekannte Kinderlieder sowie derberühmte Abendsegen machen die Aufführung, die vom neuen Ensemble und demKinderchor des Staatstheaters zum Leben erweckt wird, so beliebt.15. November - 25. Dezember, Staatsoper HannoverTipp 7: Weihnachtscircus HannoverDer Weihnachtscircus geht mit dem beliebten "Grand Prix der Artisten" in diedritte Runde. Das Festival für die ganze Familie beschert alle Jahre wiederhochklassigen Weihnachtscircus: die auf Festivals von Monte-Carlo bis Moskauausgezeichneten Artisten müssen an der Leine eine ganz besondere Hürde nehmen,denn das Publikum entscheidet darüber, wer zwischen Zelthimmel und Manegengrundder Beste unter den Besten ist. Erstmals wird es an Heiligabend eine Vorstellunggeben - nachmittags zum "Warten auf das Christkind".17. - 29. Dezember, Schützenplatz HannoverTipp 8: Holiday on IceMagische Bühnenbilder, eindrucksvolle Kostüme, spektakuläre Choreografien undeine leidenschaftliche Liebesgeschichte: Das verbirgt sich hinter der neuen Showvon Holiday on Ice. Eine mitreißende Abenteuerreise in andere Galaxien! Die neueProduktion "Supernova" öffnet im Dezember ihre Türen in eine geheimnisvolle Weltmit beeindruckenden Showmomenten und einer galaktischen Eisshow für die gesamteFamilie.12. - 15. Dezember, TUI ArenaTipp 9: Winterball 2019 im KuppelsaalRumba, Walzer, Foxtrott - die Ballsaison startet wieder! Als Highlight zumJahresende präsentiert die Tanzschule Susanne Bothe ihr Können mit zahlreichenShowacts und einem hochkarätigen Künstlerensemble. So konnte für dieses Jahrunter anderem das erfolgreiche Tanzpaar Denys Drozdyuk and Antonina Skobina ausden USA, bekannt aus der Fernsehsendung NBC's World of Dance, engagiert werden.Für die unverzichtbare Tanzmusik sorgt das große Högl Dance & Fun Orchestra:Unterschiedliche Solostimmen und der dazu passende Rhythmus sorgen für einenspektakulären Klang.7. Dezember, Hannover Congress CentrumTipp 10: Die Gala Night im HCCTanzliebhaber können sich auf eine glamouröse Mischung aus Tanz und Show,beginnend mit einer kultigen Opening-Performance "The Glorious Fifties" freuen.Die dreimaligen, amtierenden Showdance- und Cabaret-Weltmeister aus den USA,Shane & Shannon Jensen, werden das Publikum mit einer atemberaubenden Showverzaubern. Zwischen den Shows finden Tanzrunden für die Gäste statt.14. Dezember, Hannover Congress CentrumTipp 11: Familienmusical: Die SchneeköniginDie faszinierende Geschichte der Schneekönigin - präsentiert von einem jungen,spielfreudigen, 8-köpfigen Ensemble - bezaubert Kinder, Kindgebliebene undMärchenfreunde ungebrochen. Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührendeSzenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindruckenin einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung.30. Dezember, Theater am AegiPassende Erlebnispakete, Übernachtung in Hannover inklusive, finden Sie unter:www.visit-hannover.com/erlebnispaketeAlle Tipps gibt es unter: www.visit-hannover.com/weihnachtenDie TOP 10 der Weihnachtsevents in den historischen 9 +2 Städten inNiedersachsen finden Sie unter: www.9staedte.dePressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbH0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.dewww.visit-hannover.comOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell