Vor dem Winter das Haus vor Feuchteschäden schützen / Fünf Tipps, um das Gebäude winterfit zu machen (FOTO)

Köln/Kürten (ots) -Der Sommer 2018 war einer der heißesten überhaupt seit dem Beginnregelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1881. Der Deutsche Wetterdienst inOffenbach maß in den Monaten Juni, Juli und August 2018 imDurchschnitt 19,3 Grad. Doch so schön die Sonnenstunden im Oktoberwaren: Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Hausbesitzer solltenjetzt prüfen, ob das Gebäude fit für den Winter ist. Diplom-IngenieurThomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter beimSanierungs-Spezialisten ISOTEC zeigt, welche Stellen des Hauses unterdie Lupe genommen werden sollten, um Feuchteschäden zu vermeiden.1. GartenbewässerungVor dem Winter müssen außenliegende Wasserstellen zurGartenbewässerung unbedingt abgestellt werden. Vielfach steht in denLeitungen noch Wasser. Wenn dieses mit dem Kälteeinbruch friert,bringt es die Leitungen zum Platzen und das Wasser gelangtunkontrolliert in die Außenwand.2. RegenrinneDer nächste Blick sollte der Regenrinne gelten. Denn hier sammeltsich Herbstlaub an, das den Winter über liegen bleibt. Jetzt abersollte es entfernt werden, damit das Regenwasser wieder ungehindertabfließen kann - und überlaufendes Wasser nicht die Fassadedurchfeuchtet und ins Gebäudeinnere eindringt.3. HauswändeDie Hauswände sollten untersucht werden, ob dort Risse sichtbarsind. Sie entstehen immer, wenn ein Gebäude sich im Laufe der Zeit"setzt" oder der Verputz marode wird. Die Risse werden schnell zumEinfallstor für Feuchtigkeit und den damit möglichen Folgeschäden.Gegebenenfalls sollten Hausbesitzer einen Fachmann beauftragen, derdiese Schäden noch vor dem Wintereinbruch in Ordnung bringt.4. DachziegelNur wenige heftige Regenfälle und Stürme sind in diesem Jahr übersLand gezogen. Trotzdem können sie bewirken, dass Dachziegel sichverschieben und Feuchtigkeit ungehindert ins Gebäude eindringen kann.Deshalb sollte das Dach jetzt überprüft und mögliche Schäden voneinem Dachdecker vor dem "richtigen" Wintereinbruch behoben werden.Zudem stellen verschobene Dachziegel eine Gefahr da, für die derEigentümer haftbar gemacht werden kann, wenn andere zu Schadenkommen.5. KellertreppenEin besonderes Augenmerk verdienen außenliegende Kellertreppeneines Hauses. "Hier kommt es vor, dass Rinnen und Abflüsse durch Laubverstopfen, sodass sie überlaufen und Wasser unter der Kellertüreindringt. Eine sorgfältige Reinigung der Rinne vermeidet unangenehmeFeuchteschäden", betont Ingenieur Thomas Molitor.