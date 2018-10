Winter-Festspiele der Vielfalt

Hochkarätige Neubesetzung des Erler FestivalprogrammsErl (ots) - Namhafte Dirigentenpersönlichkeiten werden in derkommenden Wintersaison die musikalische Leitung derFestspielproduktionen übernehmen. Der künstlerische Leiter derFestspiele, Andreas Leisner, gab nun die Namen der Künstlerinnen undKünstler bekannt, die er innerhalb kürzester Zeit für dievielfältigen Produktionen gewinnen konnte."Es hat mich wirklich beeindruckt, dass alle angefragten,renommierten Künstlerinnen und Künstler sich sofort bereit erklärthaben, die Festspiele Erl zu unterstützen", erklärte Andreas Leisner.Die Wiederaufnahme von "La Bohème" am 26. Dezember 2018 wird derinternational renommierte Dirigent Paolo Carignani, leiten. Durchseine Arbeit an der Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper, derBayerischen Staatsoper oder bei den Bregenzer und SalzburgerFestspielen stellt er für das Opernpublikum eine feste Größe dar.Für die Neuproduktion der Oper "La Sonnambula" konnte dergebürtige Österreicher und Belcanto-Experte Friedrich Haider gewonnenwerden. Er ist wie Carignani regelmäßiger Gast der großen Opernhäuservon München und Wien. Die Regie dieser Neuinszenierung übernimmt derin Italien viel beschäftigte Riccardo Canessa, der auch dem ErlerPublikum seit seiner erfolgreichen Arbeit für die zeitgenössischeOper "Mise en abyme" ein Begriff ist.Das bereits seit Monaten ausverkaufte Neujahrskonzert wird vomShooting Star der Dirigentenszene, der Chefdirigentin der Grazer Operund des Grazer Philharmonischen Orchesters Oksana Lyniv dirigiert.Der koreanische Komponist Beomseok Yi übernimmt das Projekt"Maximilian", für das er gemeinsam mit Stefano Teani auch dieKomposition und das Arrangement der zu Grunde liegendenRenaissancemusik erstellt hat.Das Abschlusskonzert am 6. Januar 2018 wird eine aufstrebende undhochinteressante Dirigentin leiten: Anja Bihlmaier, die erst kürzlichan der Volksoper Wien für Aufsehen sorgte, wird mit Mahlers 4.Symphonie und Mozarts Klavierkonzert KV 466 mit Mélodie Zhao bei denFestspielen debütieren.Den Festspielen voraus geht traditionell das "Weihnachtsoratorium"von Johann Sebastian Bach.Johannes Chum, der mehrfach als Tenor indiesem Oratorium auf der Bühne stand und damit das Orchester derTiroler Festspiele Erl sowie den Erler Bach Stil gut kennt, wirddieses Konzert leiten. Den Tenorpart übernimmt der chinesische TenorHui Jin.Umfangreiche Informationen, Biografien und Bildmaterial zu denneuen Besetzungen finden Sie auf der [Homepage der Tiroler FestspieleErl](https://www.tiroler-festspiele.at/winterfestspiele-der-vielfalt).Rückfragehinweis:Angelika RugePresseTiroler Festspiele Erl Betriebsgesm.b.H.Mühlgraben 56aA-6343 ErlTel: +43 (0) 5373 / 81 000 61Fax: +43 (0) 5373 / 81 000 85community@tiroler-festspiele.atwww.tiroler-festspiele.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30966/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H., übermittelt durch news aktuell