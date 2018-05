Winter 2018/19: TUI setzt auf Fernreiseoffensive für Familien

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -· Neueröffnungen bei den TUI Hotelmarken und -konzepten· Gewinner des Reisesommers 2018 heißt Türkei· TUI baut Preiswertsegment mit Clubkonzept Suneo aus· Für Millennials: neue Trendhotels und digitale Services auf TUI.com· Ab Juli fast alles mit Vollkasko-Schutz der Pauschalreise buchbarWinterzeit ist Fernreisezeit - die stetig wachsende Nachfrageveranlasst TUI Deutschland, ihr Angebot auf der Langstrecke zumSaisonstart 2018/19 weiter auszubauen. Neue Hotels beliebter Markenwie RIU, ein erweitertes Rundreiseangebot für Familien unddeutschsprachige Kinderbetreuung machen Reisen in ferne Länder vorallem für Familien noch attraktiver. Hinzu kommen sinkende Preise: ImSchnitt zahlen TUI Urlauber für ihre Fernreise fünf Prozent wenigerals im Vorjahr.Im Preiswertsegment, in dem TUI weiter Marktanteile gewinnen will,erwartet die Urlauber zum Winter eine deutliche Angebotsoffensive.Das internationale Drei-Sterne-Clubkonzept Suneo rundet künftig dasbreite TUI Clubportfolio ab. Zuwachs gibt es auch beimFamilienkonzept Best Family: Sechs neue Hotels eröffnen auf denKanaren und in Deutschland. Ausgebaut wird das Flugangebot mit TUIfly nach Ägypten, auf die Kapverden und nach Madeira. Preislichdürfen sich Frühbucher über Preisnachlässe von bis zu 40 Prozentfreuen. Erstmals bietet TUI auch Ermäßigungen für Rundreisen an - beiBuchung bis 30. September sparen Urlauber bis zu 100 Euro pro Person.Marek Andryszak, Vorsitzender der TUI DeutschlandGeschäftsführung, blickte bei der Präsentation der Winterprogramme inHannover optimistisch auf die kommende Saison: "Mit der Kombinationaus neuen Angeboten und Services, exklusiven Hotelmarken und-konzepten sowie einer breiten Auswahl an preisattraktivenUnterkünften sind wir bestens aufgestellt, um unsereMarktführerschaft weiter auszubauen." Aktuell liegt der Marktanteilder TUI Deutschland im Veranstaltermarkt nach Angaben derGesellschaft für Konsumforschung (GfK) bei rund 29 Prozent. Wachsenwill TUI künftig nicht nur mit ihrem Kerngeschäft Pauschalreisen,sondern vor allem mit Bausteinreisen. "Wir erweitern unser Angebot anBausteinen in den Bereichen Flug, Hotel, Ferienwohnungen,Kreuzfahrten, Mietwagen und sonstigen zubuchbaren Leistungen. Wer inDeutschland an Reisen denkt, der soll automatisch an TUI denken", soAndryszak weiter. Die TUI Deutschland will er zu einerschlagkräftigen Vermarktungsorganisation entwickeln.Fernreisen: Neue Angebote für Familien und sinkende PreiseDer Winter ist traditionell die beliebteste Jahreszeit fürFernreisen - ein Segment, in dem TUI ihre Kompetenzen in denvergangenen Jahren spürbar ausgebaut hat. Im laufenden Touristikjahrkommt der Veranstalter mit seinen Marken TUI, 1-2-Fly, airtours undl'tur auf einen Marktanteil von 31,1 Prozent und sichert sich damitlaut GfK den Titel als größter Fernreiseanbieter im deutschenVeranstaltermarkt. Um diese Position weiter zu festigen, baut TUI dasAngebot an Hotels und Rundreisen in der Ferne zum Winter weiter aus.Im Rahmen dieser Fernreiseoffensive bietet TUI jede MengeNeuheiten für Familien. Sie dürfen sich nicht nur über im Schnittfünf Prozent günstigere Preise freuen, sondern auch über neueAngebote. So bietet TUI Familienrundreisen an, die speziell auf dieBedürfnisse von Eltern mit Kindern ausgerichtet sind. Dazu zählen einfamilienfreundliches Programm mit ausreichend Freizeit, kindgerechtenHotels mit geeigneten Zimmern und komfortable Fahrzeuge mit genügendPlatz. Buchbar sind die Rundreisen zum Start zunächst in Thailand,Bali und Südafrika. Bei guter Nachfrage ist ein weiterer Ausbaugeplant. Zudem bietet TUI ab sofort auch in der Ferne Kinderclubs mitdeutschsprachiger Betreuung an - ein wesentlicher Faktor für vieleFamilien. Entsprechende Angebote gibt es in 15 Hotels in Mexiko, derDominikanischen Republik, Mauritius und Thailand.Neues bei den TUI Hotelmarken und -konzeptenAuch die wichtigsten Hotel-Neueröffnungen des Winters 2018/19finden in der Ferne statt. Die Konzernhotelmarke RIU eröffnet gleichzwei Hotels in Mexiko: das Riu Palace Costa Mujeres in Cancun sowiedas Riu Palace Baja California in Los Cabos an der mexikanischenPazifikküste. Ebenfalls neu ist das Luxushotel Riu Palace Zanzibar,das an einem der schönsten Strände der ostafrikanischen InselSansibar liegt. Das Riu Palace Tropical Bay auf Jamaika eröffnet nachumfassender Umgestaltung neu. Ebenfalls im Winter eröffnet diePremium-Clubmarke Robinson den neu gebauten "Torre", Wahrzeichen desRobinson Clubs Jandia Playa auf Fuerteventura. DasAdults-only-Konzept TUI Sensimar nimmt für deutsche Urlauber imWinter ein neues Hotel ins Programm auf: Das Vier-Sterne-Hotel TUISensimar Savoy Gardens auf Madeira ist das ideale Urlaubs-domizil fürPaare, die einen Aktiv- oder Wellnessurlaub planen. Gleichsechsfachen Zuwachs gibt es bei Best Family. Zur Wintersaisoneröffnet jeweils ein neues Hotel des beliebten Familienkonzepts aufFuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Österreich, Usedom und an derMecklenburgischen Seenplatte.Für den Sommer 2019 sind ebenfalls Neueröffnungen angekündigt: RIUeröffnet jeweils ein Hotel auf den Malediven und eines in Dubai.Ebenfalls im Sommer empfängt der TUI Magic Life Calabria als ersterClub der All-Inclusive-Marke in Italien die ersten Gäste.Aktuelles Sommergeschäft: Türkei-Comeback läuft auf vollen TourenWährend das Wintergeschäft erst langsam startet, laufen dieSommerbuchungen bereits auf Hochtouren. Klarer Gewinner ist bei TUIin diesem Jahr die Türkei, die mit einem Buchungsplus von aktuell 80Prozent im deutschen Markt ihr Comeback feiert. Der Umsatz liegtsogar fast doppelt so hoch wie zuletzt. Auch die Klassiker Balearenund Griechenland (+13 Prozent) sind weiter auf Wachstumskurs. Dienordafrikanischen Länder, die bereits im Vorjahr wieder stark imKommen waren, ziehen im Sommer 2018 noch einmal deutlich mehr Gästean: Ägypten liegt aktuell 52 Prozent über dem Vorjahr, Tunesien sogar92 Prozent. Für Zypern, das Ziel der diesjährigenWinterprogramm-Präsentation, hat die Nachfrage ebenfalls zugelegt(+16 Prozent). Bei den Fernreisezielen zählen in diesem Jahr vorallem Jamaika (+29 Prozent) und Thailand (+10 Prozent) zu denGewinnern.TUI baut Budgetsegment aus: Clubkonzept Suneo neu im ProgrammZum Winter 2018/19 baut TUI das Angebot im Budgetsegment massivaus. Das gesamte Portfolio der Marke 1-2-Fly, die zum Ende desReisesommers eingestellt wird, wird künftig unter TUI vermarktet. Anden Preisen ändert sich hingegen nichts. "Mit einer größeren Auswahlan günstigen Hotels wird TUI gerade für die junge, preissensibleZielgruppe attraktiv", ist Touristik-Geschäftsführer Stefan Baumertüberzeugt. In diesem Segment will TUI in Zukunft weiter wachsen. Mitden international ausgerichteten Suneo Clubs, die überwiegend imDrei-Sterne-Segment angesiedelt sind, will TUI vor allem jungeCluburlauber ansprechen. Mit modernem Design,All-Inclusive-Verpflegung mit Live-Cooking und einem Sport- undEntertainmentprogramm spricht das Konzept Freunde, Paare und Familiengleichermaßen an. In der Wintersaison 2018/19 eröffnen zwei neueClubs in Ägypten: der Suneo Club Sol y Mar Reef Resta in Marsa Alamund der Suneo Club Palm di Soma in Soma Bay liegen beide direkt amStrand. Ergänzt wird das Portfolio durch je einen Club auf GranCanaria und Lanzarote.Für Millennials: Neue Trendhotels und digitale Services aufTUI.comIn der wichtigen Zielgruppe der Millennials will TUI ihrenMarktanteil weiter ausbauen und nimmt zur Wintersaison neue Angeboteund Services in ihr Programm auf. Für die romantischen Momente jungerPaare bieten die TUI Sensimar Hotels ab sofort Sundowner an besondersschönen Orten an. Neue Trendsportart in den Adults-only-Hotels istAqua Balance auf mit Luft gefüllten Matten im Pool. Darüber hinaushat TUI auch neue Hotels und Rundreisen ins Programm genommen, dieauf die Bedürfnisse junger Urlauber zugeschnitten sind. Perfekt fürgehobene Backpacker-Ansprüche ist das chillige Hotel The Breakers -Diving and Surfing Lodge in Ägypten mit breitem Wassersport-Angebotund Yoga. Das Saraii Village in Sri Lanka ist ein ökologischesBaumhaushotel mit Schwerpunkt auf lokalen Erlebnissen wie Angeln oderFrühstück am Fluss. Bei der Chiang Mai Tuk-Tuk-Experience geht esdrei Tage lang per Tuk-Tuk durchs nördliche Thailand.Immer mehr junge Leute buchen ihre Urlaubsreise mit demSmartphone. Schon heute kommt jeder dritte Besuch auf TUI.com überdas Handy - vor allem in der Zielgruppe der Millennials. Ihnen isteine schnelle Verbindung besonders wichtig. TUI.com hat daher an derGeschwindigkeitsschraube gedreht und eine Hotel-Detailseiteentwickelt, die sich auch bei schlechter Netzabdeckung in maximaldrei Sekunden aufbaut - ein extrem schneller Wert. Darüber hinauswird auch der Check-out verkürzt: Wer es eilig hat und denBuchungsprozess nicht selbst zu Ende bringen möchte, tippt einfachseine Handynummer und die E-Mail ein, und schon übernimmt einTUI-Mitarbeiter alles Weitere.Bei TUI ist ab dem 1. Juli fast alles mit dem Schutz derPauschalreise buchbarDas neue EU-Reiserecht, das zum 1. Juli in Kraft tritt, stärkt dieRechte der Verbraucher - vor allem bei Buchung einer Pauschalreise.Damit möglichst viele ihrer Kunden von den zusätzlichen Vorteilenprofitieren, bietet TUI zum Stichtag fast alle Angebote alsPauschalreise an. Neben den bekannten Paketbuchungen gibt es künftigauch einzelne Bausteine wie Hotelaufenthalte, Rundreisen oderMietwagen und Wohnmobile von TUI Cars und Camper mit"Vollkasko-Schutz". Möglich macht dies das neue TUI Plus Paket, dasdie Bausteine automatisch und ohne zusätzliche Kosten mitServiceleistungen der TUI kombiniert, wie der 24-Stunden-Betreuungoder dem professionellen Krisenmanagement. Im Insolvenzfall sindzudem alle Kundengelder über TUI abgesichert. Auf die durch das neueGesetz geschaffene Möglichkeit, die Reisepreise nachträglich um biszu acht Prozent anzupassen, wird TUI im Sinne ihrer Gäste verzichten.Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Die TUI Deutschland GmbH ist eine 100-prozentigeTochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führendenTouristikkonzerns mit Sitz in Deutschland. Neben der Kernmarke TUIgehören zahlreiche andere bekannte Reiseveranstalter und Marken wieairtours und l'tur sowie Spezialisten wie Gebeco und Berge & Meer zurTUI Deutschland GmbH. Damit deckt TUI die gesamte Bandbreite anReisen von Premium über individuell bis günstig ab.Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,002 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.TUI bietet für seine 20 Millionen Kunden Services aus einer Hand. Diegesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dachdes Konzerns wieder. Dazu gehören international führendeVeranstaltermarken, 1.600 Reisebüros in Europa, sechs europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen und über 330 eigene Hotels und Resorts mitPremium-Marken wie RIU und Robinson. Mit Kreuzfahrtschiffen von derMS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse bis zur "MeinSchiff"-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei MarellaCruises in England ist die TUI auch im wachsenden Kreuzfahrt-Segmentstark positioniert. Die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positivenEffekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neue Chancen fürdie kommende Generation schaffen und trägt zu einer positivenEntwicklung der Urlaubsdestinationen bei. Weitere Informationenfinden Sie unter www.tuigroup.com.